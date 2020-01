Mere end 300 millioner kroner.

Så mange penge har den svenske møbelgigant Ikea indvilliget i at betale i et forlig til den familie, som for tre år siden mistede deres lille søn på blot to år, da en kommode fra selskabet faldt ned over ham.

Det oplyser familiens advokat ifølge nyhedsbureauet AP.

Den lille dreng - amerikanske Jozef Dudek - mistede livet, da kommoden tippede ned over ham og kvalte ham i familiens hjem i Buena Park i delstaten Californien i 2017.

Jozef Dudek blev blot to år. Foto: Privatfoto

»Vi er knuste over tabet af vores smukke Jozef. Vi savner ham så meget,« siger Jozefs mor, Joleen Dudek, en udtalelse, der er sendt ud gennem advokatfirmaet.

»Han ville fylde fem år til april. Vi havde aldrig troet, at en to-årig kunne få en lav kommode på 76 centimeter til at tippe ned over sig og kvæle ham,« tilføjer hun.

Kommoden, der var af typen 'Malm', var året forinden blevet kaldt tilbage i USA, da designet havde vist sig at være for ustabilt og ikke levede op til sikkerhedskravene.

Men det vidste familien ikke.

Det var først efter, tragedien var sket, at de fandt ud af, at også andre børn havde været udsat for lignende ulykker med kommoden og havde mistet livet.

Ikea bekræftede mandag, at man havde indgået forliget med familien til Jozef Dudek:

»Selvom intet forlig kan ændre de tragiske omstændigheder, der har ført os her til, er vi taknemmelige for, at denne retssag for familien og alle de involverede har fået en afslutning,« lyder det i en udtalelse.

»Vi sender vores dybeste kondolencer,« lyder det videre.

I alt har Ikea-kommoderne været sat i forbindelse til ni børns dødsfald og flere skader. De fleste af ulykkerne skete, da et barn trak i en af skufferne i kommoden, hvilket fik den til at falde forover og ned over dem.

Efter den tragiske ulykke lagde Jozefs forældre sag an mod Ikea - og ifølge familiens advokater er forliget sandsynligvis det største af sin slags i historien i USA.

Forliget er næsten tre gange så stort, som det forlig Ikea betalte i en lignende sag fra 2016, hvor 50 millioner dollars - 333 millioner kroner - blev fordelt mellem tre familier, som havde mistet deres børn på samme måde.

I udtalelsen fortæller Joleen Dudek, at de står frem med deres historie som en advarsel, da de ikke ønsker, at det samme sker for andre.

Det svenske møbelhus tilbagekaldte over 17 millioner kommoder i 2016, herunder den type, der faldt ned over Jozef Dudek, da der var fare for, at den den kunne vælte, hvis den ikke var skruet fast til væggen.