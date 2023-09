Kreativiteten var stor hos en tidligere kvindelig Ikea-ansat, der mandag var i retten i norske Asker.

I retten blev hun nemlig dømt for at have bedraget møbelgiganten for intet mindre end 130.663 norske kroner, som svarer til 85.000 danske.

Det skriver VG.

Svindlen skete i 2021 og 2022, hvor hun som ansat i Ikea fandt på en fidus med at oprette falske reklamationssager.

Kvinden fandt på 12 fiktive navne, og de pågældende personer havde så en reklamtionssag i Ikeas system.

I den forbindelse skulle de have pengene tilbage, og det fik de gennem gavekort til møbelhuset.

Men gavekortene snuppede kvinden naturligvis.

Det største gavekort lød på 11.000 kroner og var til en 'Jaskaran Singh'. I alt fik kvinden svindlet for 130.663 norske kroner.

Den kreative svindel kostede mandag kvinden en dom på 25 dages fængsel.