Som mange andre ukrainere blev 63-årige Igor Portnoy vækket af krigens klokker.

Høje brag og jægerfly, der fløj lavt, skar gennem luften.

»Da jeg tænder for nyhederne, bliver jeg bekræftet i det, jeg troede. Jeg ringer med det samme til mine tidligere kolleger i militæret,« siger Igor Portnoy til B.T.

Han har tidligere været i Ukraines Væbnede Styrker. For ganske nylig tog han et opfriskningsforløb, så han er klar til at forsvare sit land.

Igor har i mange år været i de Ukrainske Væbnede Styrker. Da der i 2014 udbrød kampe i Donbas-regionen meldte han sig også til tjeneste. Foto: privatfoto Vis mere Igor har i mange år været i de Ukrainske Væbnede Styrker. Da der i 2014 udbrød kampe i Donbas-regionen meldte han sig også til tjeneste. Foto: privatfoto

Som det er lige nu, skal Igor dog ikke til fronten.

Han har fået fortalt af sine tidligere kolleger, at man lige nu leder med lys og lygte efter specialister indenfor militæret.

Det er indenfor områder som artilleri, radio, mobilitet, opklaring og ingeniører.

De bliver indkaldt fra reserven.

Igor er sikker på, at Rusland vil lide store tab, hvis de forsøger at invadere. Vis mere Igor er sikker på, at Rusland vil lide store tab, hvis de forsøger at invadere.

»Jeg er ikke specialist, så lige nu venter jeg på, at der kommer ordre om total mobilisering. Det er vigtigt, at vi ikke går i panik og forsøger at gå ud og kæmpe alene,« siger Igor.

B.T. talte med Igor Portnoy nogle dage før invasionen fra Rusland. Her var beskeden klar. Det er en pligt og ære at forsvare sit land, hvis man spørger Igor.

»Lige så snart kommandoen kommer, så står jeg på pletten. Så får jeg udleveret våben og udrustning og tilgår min militærenhed,« siger han til B.T.