Det er godt nyt for dansk eksport, at tysk økonomi er tilbage på sporet, mener Dansk Erhverv.

Optimismen og troen på investeringer i det tyske erhvervsliv er blevet styrket mere end ventet og er i maj nået op på det højeste niveau i to år.

Det viser nye tal tirsdag i det anerkendte tyske erhvervstillidsindeks fra Ifo-instituttet i München.

Ifo-instituttets indeks for stemningen og forventningerne til økonomien i erhvervslivet i EU's største økonomi steg til 99,2 fra 96,6 i april. Målinger blandt økonomer foretaget af Reuters havde tydet på en mindre stigning.

- Den tyske økonomi tager mere og mere fart, siger Ifo-instituttets leder, Clemens Fuest, i en erklæring.

Ifo-indekset dækker over en rundspørge blandt omtrent 9000 produktionsvirksomheder i EU's største økonomi. Rundspørgen gælder virksomhedernes opfattelse af det nuværende forretningsklima, og hvordan de venter, at de næste seks måneder vil udvikle sig.

Tidligere tirsdag meddelte det tyske statistiske bureau Destatis, at bruttonationalproduktet (bnp) i Europas største økonomi er faldet med 1,8 procent i årets tre første måneder. Tidligere har talt vist, at faldet kun var på 1,7 procent.

Sammenholdt med første kvartal sidste år er nedgangen på 3,4 procent.

I begyndelsen af 2021 blev der indført strenge coronarestriktioner for at nedkæmpe smitten i landet.

En tysk økonomi i fremgang har stor betydning for det danske erhvervsliv. Den danske eksport til Tyskland beskæftiger omkring 90.000 danske arbejdspladser.

- Optimismen er på vej op til høje niveauer, som vi skal flere år tilbage, før vi sidst så. Dagens positive tal for erhvervstilliden giver umiddelbart et håb om, at aktiviteten i Tyskland er på vej mod et historisk comeback ovenpå coronapandemien, siger seniorøkonom Kristian Skriver i Dansk Erhverv.

- Det er godt nyt for dansk eksport, at tysk økonomi er tilbage på sporet. Det er naturligvis en positiv nyhed for dansk økonomi. Tyskland er sammen med USA vores suverænt største eksportmarked. Alene sidste år afsatte danske virksomheder varer og tjenester for hele 155 milliarder kroner i Tyskland. Det betyder, at 100.000 danske job er direkte afhængige af eksporten til Tyskland, påpeger Kristian Skriver.

/ritzau/