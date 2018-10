Norske Morten Jelsa er idrætsleder i den lokale forening Varhaug IL i Stavanger i Norge, og da han torsdag tjekkede klubbens postkasse, fik han sig noget af et chok.

I en lille plastikpose lå der en række kuverter med kontanter. Samlet løb det op i en halv million norske kroner.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Der var ingen afsender på brevet, så det er altså en anonym person, der har lagt halv million kroner i postkassen.

Men det bedste er, at det ikke er første gang.

To andre gange har Varhaug IL modtaget samme pengebeløb fra den ukendte, gavmilde person.

Der er altså ingen afsender på donationerne, men denne gang var der en lille lap papir.

»Sammen med pengene lå der en printet lap papir, hvor der stod, at vedkommende havde hørt rygter om, at vi var i gang med noget på en tribune. Vi er i gang med at ordne en tribune, som skal være nem at tilgå for de ældre. Og giveren af pengene skrev så på lappen, at vi burde kalde tribunen for 'Postkassen'. Vi må forsøge at opfylde det ønske,« siger Morten Jelsa til Stavanger Aftenblad.