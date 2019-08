Har du planer om at besøge Uganda, så kan du fremover flyve til det afrikanske land med hjælp fra det genopståede Uganda Airlines.

Flyselskabet har været nedlagt siden 2001 på grund af økonomiske problemer, men nu har regeringen i Uganda genoplivet selskabet i et forsøg på at forbedre landets økonomi, skriver CNN.

Uganda Airlines, der blev stiftet af diktatoren Idi Amin i 1976, skal nemlig hjælpe regeringen med, at få turismen i det afrikanske land til at stige yderligere.

Ifølge Ugandas transport- og beskæftigelsesminister, Monica Ntege Azuba, er genoplivningen et målrettet forsøg på at styrke turismen i landet, skriver mediet.

Ugandas premierminister, Ruhakana Rugunda, her ledsaget af Ugandas transport- og beskæftigelsesminister, Monica Azuba Ntege, under den officielle genåbning af Uganda Airlines. Foto: ISAAC KASAMANI Vis mere Ugandas premierminister, Ruhakana Rugunda, her ledsaget af Ugandas transport- og beskæftigelsesminister, Monica Azuba Ntege, under den officielle genåbning af Uganda Airlines. Foto: ISAAC KASAMANI

Der har over de seneste år været en stigende interesse for Uganda som feriedestination for turister, hvilket blandt andet skyldes landets nationalparker og dyreliv.

Siden tirsdag har passagerer kunne flyve med selskabet mellem byen Entebbe, hvor Ugandas største lufthavn ligger, og Nairobi, der er hovedstaden i Kenya.

Uganda Airlines oplyser, at de snart vil åbne op for flyruter til Mogadishu i Somalia, Juba i Sydsudan, samt Dar es-Salaam i Tanzania.

Marketingschefen hos Uganda Airlines, Jennifer Bamuturaki, fortæller til CNN, at ruter til destinationerne Etiopien, Rwanda, Ghana, Sydafrika, Zimbabwe og Den demokratiske republik Congo forventes at være klar til september.