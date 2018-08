Britisk politi har offentliggjort identiteten på den formodede gerningsmand, der tirsdags kørte ind i en sikkerhedsbarriere ved det britiske parlament i London.

Det drejer sig om den 29-årige Salih Khater, der er britisk statsborger og af sudansk oprindelse, skriver Ritzau. Han blev anholdt tirsdag, efter han påkørte en sikkerhedsafspærring foran parlamentet i Westminster.

Ifølge politiet nægter den 29-årige mand at samarbejde med myndighederne. Hændelsen efterforskes som en terrorsag, selvom motivet stadig er ukendt.

Tirsdag morgen kørte en sølvfarvet Ford Fiesta hen over pladsen ved det britiske parlament og bragede ind i en afspærring. En cyklist og en forgænger blev kørt til hospitalet efter at være blevet ramt af bilen, men ingen af de to er kommet alvorligt til skade.