International luftfartsorganisation advarer mod, at der stilles krav om tomme sæder i fly.

Den internationale luftfartsorganisation Iata advarer om, at flyselskaber risikerer at gå nedenom og hjem, hvis det bliver et fremtidigt krav, at mellemsæder i flyene skal stå tomme for at hindre smitte med coronavirus.

Og billetpriserne kan stige med over 50 procent.

Men Iata siger, at det støtter, at passagerer og besætningsmedlemmer skal have mundbind på i fly.

Organisationen kan ikke støtte kravet om fysisk afstand i kabinerne. Det betyder, at der i en række med tre sæder skal stå et mellemsæde tomt.

Det vil føre til en "dramatisk forøgelse af omkostningerne", hedder det.

Flyselskaber verden over er alvorlig ramt af coronakrisen. Kun et fåtal passagerer flyver i disse uger og måneder, og mange af selskaberne er i fare for at gå konkurs. Nogle af de hårdt ramte i Europa er Norwegian og Ryanair.

Iata mener, at der er ringe risiko for, at virussmitten overføres i et fly med mange passagerer. At der er såkaldte Hepa-filtre i moderne fly, der sørger for ren luft.

- Kabinens miljø vil helt naturligt gøre spredningen af virus meget vanskelig, siger Iata's leder, Alexandre de Juniac.

Hvis det bliver et krav med tomme mellemsæder, så vil det få stor indvirkning på flybilletternes pris. De kan stige mellem 43 og 54 procent bare for at dække omkostningerne, lyder det fra Iata.

Så vil "æraen med rejser, der er til at betale, slutte", siger Juniac. Og i værste fald må nogle selskaber lukke og slukke.

/ritzau/AFP