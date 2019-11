Fund af partikler og berigelse uden for rammerne af atomaftalen vækker bekymring hos atomvagthund.

Inspektører fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) har fundet uranpartikler på et sted, som Iran ikke har deklareret som et atomanlæg.

Det fremgår af IAEA's seneste rapport om det iranske atomprogram, der er offentliggjort mandag.

Det fremgår ikke af IAEA-rapporten, hvilket sted det drejer sig om.

De partikler, der er fundet, er "menneskeskabte", hedder det i rapporten.

- Det er afgørende for Iran at fortsætte samarbejdet med agenturet for at opklare sagen snarest muligt, skriver IAEA ifølge nyhedsbureauet dpa.

Diplomatiske kilder har tidligere sagt, at IAEA har spurgt de iranske myndigheder til et sted, hvor Israel har hævdet, at der foregår aktiviteter, som Iran ikke har indberettet til IAEA.

Rapporten konstaterer ligeledes, at Iran har øget berigelsen af uran til 551 kilo. Atomaftalen fra 2015 tillader berigelse af op til 300 kilo uran.

Iran bryder også aftalen ved at berige uran på det underjordiske Fordow-anlæg og ved at bruge mere avancerede centrifuger til berigelsen, skriver IAEA.

Irans bevidste brud på aftalen er en reaktion på, at USA sidste år besluttede at trække sig ud af aftalen og genindføre sanktioner mod Iran.

Det iranske styre har sagt, at landet igen kan gå tilbage til at holde sig inden for rammerne af aftalen, hvis USA ophæver sanktionerne.

/ritzau/AFP