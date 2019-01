Sådan burde der måske have stået på den seddel, der tirsdag morgen blev sat op i hoveddøren ind til banken på Champs-Elysées i Paris.

I stedet stod der bare 'Lukket'. At der var et røveri i gang, kom som en overraskelse mere end tre timer efter, da de bagbundne ansatte var sluppet fri.

Maskerede røvere - nogen siger, de var fire mand - sprang ind i Milleis Bank klokken 8.30 tirsdag morgen. Det skriver den engelske avis The Telegraph.

Banken, der ligger 650 meter fra den franske præsidents palads, er kendt for at have velhavende kunder.

Fransk politi har spærret gaden af for gående, da de har opdaget, hvad der er foregået. Foto: ERIC FEFERBERG Vis mere Fransk politi har spærret gaden af for gående, da de har opdaget, hvad der er foregået. Foto: ERIC FEFERBERG

Røverne bagbandt de ansatte med plastiktape og sprayede dem med et ukendt middel, inden de gik i gang med privatkundernes bokse.

Ifølge Eddy Sid fra politiets fagforening placerede røverne et kort på indgangsdøren. Det sagde simpelthen, at banken var lukket.

Banden gik så stille og roligt i gang med at gennemsøge omkring 30 bokse i løber af tre en halv time, inden de stak af ved middagstid med et ukendt beløb.

»De fik brudt flere kunders bokse op. Da de havde begået forbrydelsen, efterlod røverne de bagbundne medarbejdere, som var i stand til at frigøre sig selv og alarmere politiet,« sagde Eddy Sid.

En betjent er på vej ind i banken. Foto: ERIC FEFERBERG Vis mere En betjent er på vej ind i banken. Foto: ERIC FEFERBERG

To blev lettere såret under røveriet, oplyser Paris' brandvæsen. Paris' politi har startet en efterforskning.

»Vi hørte ingenting, så ingenting,« sagde Pierre, der har en butik på den ande side af gaden, til AFP.

»Først da politiet kom frem, opdagede vi, hvad der var sket. Vi fik besked på at blive inde i vores butik. Det varede to timer, før vi fik lov til at åbne igen.«