Flest forhåndsstemmer er der i Californien - 11,2 millioner. I Texas 9,7 millioner og i Florida 8,7 millioner.

I USA var der mandag blevet afgivet 94.006.161 stemmer. Af disse er næsten 60 millioner brevstemmer, mens 34 millioner er afgivet ved fysisk fremmøde. Det rapporterer Reuters.

Antallet af forhåndsstemmer i Texas har allerede oversteget antallet af de totale stemmer, som blev afgivet ved præsidentvalget i 2016.

Det er aldrig tidligere sket ved et amerikansk valg, at så mange har stemt. De mange forhåndsstemmer afspejler på den ene side den intense interesse, der er i opgøret mellem republikaneren Donald Trump og demokraten Joe Biden om præsidentposten.

På den anden side, at vælgerne ønsker at mindske risikoen for at blive ramt af covid-19 på et tidspunkt, hvor smitten er voksende.

Ved at stemme før valgdagen undgår man at stå i lange køer på valgdagen tirsdag 3. november og at bevæge sig rundt i fyldte valglokaler.Der er to måder at stemme på på forhånd. Enten ved at møde op på et valgsted og afgive sin stemme eller at få udleveret en stemmeseddel, der efterfølgende sendes med postvæsnet.

Når det gælder forhåndsstemmer, fører demokrater to til en i forhold til republikanske vælgere. Men i de seneste uger har der været en tendens til, at flere republikanere stemmer tidligere, viser data.

US Election Project har tidligere forudsagt, at i alt 150 millioner vil ende med at stemme - enten på forhånd eller på valgdagen. Det svarer til en valgdeltagelse på 65 procent.

I USA er 65 procent det største antal siden 1908.

I 2016 stemte 47 millioner amerikanere på forhånd.

/ritzau/Reuters