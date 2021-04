Med Joe Biden som præsident har USA været underlagt ét særligt krav: Du skal bruge mundbind i det offentlige. Også på løbeturen. Nu fjernes kravet for vaccinerede, men det afføder et nyt dilemma in the states.

Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der befinder sig i Los Angeles.

»Hvis man har gået på gaden uden mundbind, har folk set skævt til én og gået en bue udenom. Det ændrer sig nu jo.«

»Men den nye beslutning fremtvinger et nyt dilemma. Hvordan skal man tjekke, hvem der skal bruge masker – og hvem der er vaccineret?«

Joe Biden på dagens pressemøde.

USA's præsident Joe Biden talte tirsdag eftermiddag lokal tid til den amerikanske befolkning. Her fortalte han, at tallene for indlagte og nye-smittede ser fornuftigt ud. 230 millioner vacciner er blevet udstedt, men man skal fortsat passe på.

Og for vaccinerede behøver mundbind ikke længere være et krav – dog med enkelte undtagelser, såsom hvis du er et sted, hvor mange, der ikke er vaccineret, er i risikogruppen.

»Hvis du er vaccineret, kan du gøre flere ting. Både inden- og udendørs. Så for dem, der ikke er blevet vaccineret, og dem, der ikke synes, de behøver en – så er der endnu en grund til at blive vaccineret. Nu,« sagde Joe Biden.

Men ifølge Jakob Illeborg bliver det svært at kontrollere:

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T.

»Skal man fremvise et bevis på det? Det ved vi ikke noget om. Det kan blive ganske svært, og i et land som USA, hvor den individuelle frihed betyder rigtig meget, kan det blive nærmest umuligt. Skal politiet tjekke 330 millioner mennesker? Det tror jeg ikke.«

»Man kunne godt forestille sig, at der kommer en kløft – en usikkerhed – mellem dem, der bærer masker og dem, der ikke gør,« siger han.

Jakob Illeborg har været på gaden i Los Angeles og taget temperaturen på befolkningen.

Nogle vil, selvom de er vaccineret, beholde masken. Nogen vil smide den, og andre synes, mundbindene er en tåbelig regel og går ikke med dem. Folk er altså splittede.

Ikke desto mindre er dagens melding fra Joe Biden en sejr for præsidenten selv, mener Illeborg.

»Der har været enorm forskel på Trump og Biden. Trump tog masken af, når han kunne. Biden har været meget maskeorienteret, og det har været sjældent, han har taget den af.«

»Derfor er det en stor sejr for Biden, at det nu går den rigtige vej så meget, så man kan i et omfang kan tage mundbindet af. Det er en indikation af, at nu er det ved at være mere sikkert. Selvom han understregede, at man stadig skal passe på.«