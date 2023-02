Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har længe været set som en gammeldags byggemetode, men mudder og stråhusene får i disse år et comeback i Ungarn.

De er nemlig et billigt og økologisk alternativ til at bygge med beton.

Janos Gaspar renoverer jordhuse, og han bygger dem. Han har bygget over 200 huse og nu arbejder han på livet løs.

»Jeg er fuldt booket op de næste tre år. Interessen er meget høj,« siger den 48-årige til nyhedsbureauet AFP.

Janos Gaspar (tv.) giver sin kollega instruktioner i at smide materiale på væggen, i et hus i byen Arc i den nordvestlige del af Ungarn. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Janos Gaspar (tv.) giver sin kollega instruktioner i at smide materiale på væggen, i et hus i byen Arc i den nordvestlige del af Ungarn. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Det kendes som 'vædret jordkonstruktion', og den byggemetode har været kendt siden den yngre stenalder.

Nu kommer den på mode igen i Ungarn. Det gør den takket være dens økologiske værdi og dens energieffektivitet.

Lokale materialer er den basis, som Gaspars arkitektkollega Adam Bihari kalder 'en naturlig arkitektur'.

»Ungarerne ved, hvordan man bygger huse ud af det, som ligger under deres fødder« siger Bihari.

Den ungarske arkitekt Adam Bihari taler inde i et mudderhus i byen Arc. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Den ungarske arkitekt Adam Bihari taler inde i et mudderhus i byen Arc. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Den mur han står ved, er en mur bestående af muddersten, der er beklædt med mudder, i byen Ács i den nordvestlige del af Ungarn.

»Den er lavet for 100 år siden, og den skal gerne være i brug om 100 år til,« siger Bihari.

I modsætning til betonbyggeri, så vil muren til sidst desintegrere naturligt, og ikke efterlade noget kunstigt affald.

»Du kan lave en mursten i minuttet. Der skal 20.000 til for at bygge et hus,« fortæller den 33-årige Bihari.

En arbejder er ved at gøre taget klar til et nyt hus i Arc. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere En arbejder er ved at gøre taget klar til et nyt hus i Arc. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Jorden er perfekt flere steder i Ungarn, men teknikken var ved at gå tabt under de fire årtier, kommunismen var ved magten.

»Den traditionelle metode var tit noget, man brokkede sig over, og moderne materialer tog over,« sagde Bihari.

Men selv i dag bor mere end hver syvende ungarske borger i et jordbygget hjem. De fleste i landsbyer i de fattigere dele af landet.