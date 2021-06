De små, langsomme dyr, der dvæler ved havbunden, er blevet en truet dyreart. De er bambushajer og er nogle af de mindste hajer, der findes. De vokser til en længde på 1,2 meter og er ikke farlige for mennesker.

I den thailandske bugt har dykkere travlt med at slippe de små fisk ud på bunden af bugten. De er igennem de senere år blevet truet på grund af deres popularitet blandt fiskesamlere og eksotiske madelskere.

Researchere har ladet masser af unge bambushajer slippe ud i bugten i løbet af de seneste par måneder. De håber, at det kan fjerne fiskene fra den røde 'nær truet'-liste.

»Vi dykker for at lade hajerne gå fri i et sikkert område. Det gør vi, for at de kan overleve, med en bedre chance for at leve end de fleste fisk, som bliver sat fri i overfladen,« fortæller Udom Krueniam til nyhedsbureauet Reuters fra en dykkerbåd.

De små Bambushajer bliver hældt ned i en beholder, inden de bliver sat fri. Foto: PRAPAN CHANKAEW Vis mere De små Bambushajer bliver hældt ned i en beholder, inden de bliver sat fri. Foto: PRAPAN CHANKAEW

I forrige uge slap de 40 af de brunbåndede bambushajer løs. De er mellem to og tre måneder gamle, og de blev sluppet løs i et kunstigt rev i en dybde på 18 meter.

Ifølge Udom har en succesrig udklækning af æg sidste år givet researcherne flere babyhajer at slippe fri i år.

Den type bambushajer, de udsætter, hører naturligt hjemme i den thailandske bugt. Men de kan også ses i andre dele af det sydøstlige Asien, i Japan og i det nordlige Australien.

Nu håber researcherne, at hajerne vil føle sig hjemme i deres nye omgivelser. I begyndelsen vil de være beskyttet af revet, og måske vil de en dag begynde at reproducere sig selv.

Her ses en del af de Bambushajer, der blev sluppet fri i sidste uge. Foto: Artorn Pookasook Vis mere Her ses en del af de Bambushajer, der blev sluppet fri i sidste uge. Foto: Artorn Pookasook

Tilbage på land tager Panida Bualangka forsigtigt med en saks enden af et æg. Hun hjælper dermed den lille babyhaj med at komme fri af sit æg.

Foreløbigt har projektet hjulpet flere end 200 små hajer med at finde vej ud i den thailandske bugt.