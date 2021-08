Douglas Kennedy har ændret mening om sin fars drabsmand.

»Jeg har nok levet mit liv både i frygt for ham og hans navn. Nu er jeg taknemmelig over at se ham som et menneske, der er værd at elske og have medfølelse for,« sagde han.

Derfor har han igennem længere tid kæmpet for, at den i dag 77-årige Sirhan Sirhan, der i 1968 skød den amerikanske præsidentkandidat Robert F. Kennedy, skulle prøveløslades.

Fredag kom det mål et stort skridt nærmere, da et prøveløsladelsesnævn i den amerikanske delstat Californien stemte for netop en prøveløsladelse af den palæstinensiske drabsmand. Efter 15 forgæves forsøg.

Ifølge nyhedsbureauet AP skete det på grund, at Sirhan Sirhan ser ud til at »være vokset« og »fremstår som en anden mand« i forhold til seneste høring i 2016.

Fredag kom også Douglas Kennedy med et indlæg som fortaler for en prøveløsladelse.

»Jeg er overvældet af bare at se hr. Sirhan ansigt til ansigt,« sagde den afdøde præsidentkandidats søn, der også sagde, at han var »rørt til tårer« over den anger, gerningsmanden fremviste.

Douglas Kennedy står dog ret alene med sin holdning i familie. Seks af hans søskende – Joseph P. Kennedy II, Courtney Kennedy, Kerry Kennedy, Christopher G. Kennedy, Maxwell T. Kennedy og Rory Kennedy – kom efterfølgende en udtalelse, hvor de gav udtryk for chok over afgørelsen.

Et prøveløsladelsesnævn har siddet i fængslet siden 1969 for drabet på daværende præsidentkandidat Robert F. Kennedy. (Arkivfoto) -/Ritzau Scanpix Vis mere Et prøveløsladelsesnævn har siddet i fængslet siden 1969 for drabet på daværende præsidentkandidat Robert F. Kennedy. (Arkivfoto) -/Ritzau Scanpix

»Han tog vores far væk fra familien og fra USA,« lød det.

Samtidig opfordrede de guvernøren Gavin Newsom til at standse prøveløsladelsen af Sirhan Sirhan. For at han skal komme på fri fod skal endnu et nævn sig god for det, inden netop guvernøren dernæst har det sidste ord. Den proces kan vare op til fem måneder.

Efter fredagens foreløbige, men dog gode nyheder smilte Sirhan Sirhan til de to medlemmer af nævnet og stak tommelfingeren i vejret.

Undervejs i høringen gav han tilsagn om at ville leve et »fredeligt og ikkevoldeligt« liv, hvis han skulle komme på fri fod.

Det var natten mellem 5. og 6. juni 1968, at Sirhan Sirhan på Ambassador Hotel i Los Angeles trak sin pistol og skød Kennedy, der udover at være præsidentkandidat dengang var senator fra delstaten New York.

Drabsmanden blev kort efter overmandet af omkringstående folk og blev året efter dømt til døden af en amerikansk domstol. Tre år senere blev straffen dog sænket til fængsel på livstid.

