I Sydkorea kommer hunde i fremtiden til at drage et lettelsens vov.

I hvert fald planlægger den sydkoreanske regering at indføre forbud mod at spise hundekød i 2027.

Det siger en talsperson fra den sydkoreanske regering ifølge Daily Mail.

»Det er på tide at sætte en stopper for de sociale konflikter og kontroverser omkring forbruget af hundekød ved at vedtage en særlig lov,« siger Yu Eui-dong, som er politisk chef for det regerende parti, under et møde med regeringsembedsmænd og dyrerettighedsaktivister.

I første omgang vil regeringen fremsætte lovforslag i år for at få indført et forbud, og det forslag ventes at få opbakning i parlamentet.

Og nyheden får en positiv modtagelse hos dyrerettighedsaktivister.

»Nyheden om, at den sydkoreanske regering endelig er klar til at forbyde hundekødsindustrien, er som en drøm, der går i opfyldelse for alle os, der har kæmpet så hårdt for at stoppe denne grusomhed,« siger Jung Ah Chae, som er direktør i Humane Society International/Korea.

»Det koreanske samfund har nået et vendepunkt, hvor de fleste mennesker nu fravælger at spise hunde og ønsker at se denne lidelse forvist til historiebøgerne,« lyder det desuden.

At spise hundekød har i mange år været en tradition i Sydkorea.

Arkivfoto. En tallerken med hundekød. Foto: Jung Yeon-Je/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. En tallerken med hundekød. Foto: Jung Yeon-Je/AFP/Ritzau Scanpix

Men data viser, at færre og færre sydkoreanere nu spiser hund. Ifølge en måling i 2022 havde otte procent af sydkoreanerne spist hundekød inden for det seneste år.

Det er et fald fra 27 procent fra en tilsvarende undersøgelse foretaget i 2015.

Det er ikke første gang, at man forsøger at indføre et forbud mod at producere hundekød.

Tidligere er forslagene imidlertid blevet afvist på grund af protester fra industrien og bekymring omkring mulighederne for kødproducenter og restaurantejere.

Det nye forslag vil indeholde en overgangsperiode på tre år, hvor industrien kan omstille sig.