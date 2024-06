Udfaldet af valget i Sydafrika er et historisk vendepunkt: ANC fik kun godt 40 procent af stemmerne.

I Sydafrika har ANC kun sikret sig en opbakning på lidt over 40 procent, oplyser valgkommissionen lørdag, da stemmer fra 99 procent af valglokalerne var talt op.

Det er et historisk vendepunkt for landet, hvor ANC - Den Afrikanske Nationalkongres - har været dominerende i politik med et absolut flertal gennem 30 år.

Partiet, der stod i spidsen for afskaffelsen af apartheid for 30 år siden under ledelse af Nelson Mandela, mister dermed sit klare flertal i nationalforsamlingen.

- ANC har fået 40,27 procent af stemmene. Der mangler stadig at blive optalt én procent af stemmerne, men der kan ikke ske væsentlige ændringer, hedder det i en udtalelse fra valgkommissionen.

Oppositionen hylder resultatet som et vigtigt gennembrud.

ANC har vundet hvert eneste valg i Sydafrika meget overlegent, siden det første demokratiske valg blev holdt i 1994.

Ved det forrige valg for seks år siden fik ANC 57,5 procents opbakning.

ANC må nu enten forhandle om dannelsen af en koalitionsregering eller måske finde støttepartier, der vil slutte op om et genvalg i parlamentet af præsident Cyril Ramaphosa fra ANC.

- Vi har talt med alle - endda allerede før valget, siger ANC's vicegeneralsekretær, Nomvula Mokonyane. Hun tilføjer, at partiets topledelse først vil mødes og drøfte den fremtidige kurs, når det endelige valgresultat foreligger.

- Det gælder første og fremmest om at sikre stabiliteten i både regeringen og i landet som helhed, siger hun og afviser at kommentere, hvorvidt der i partiet er overvejelser i gang om at udskifte Ramaphosa efter den store tilbagegang.

I henhold til andre resultater fra Den Uafhængige Valgkommission (IEC) har oppositionens førende parti, det liberale Demokratisk Alliance, der tæller mange hvide vælgere, fået 21,71 procent af stemmerne. Det er en fremgang fra 20,77 i 2019.

Partiet, der regerer Vest-Kapprovinsen, har lovet fri markedsøkonomi i et opgør med ANC's venstreorienterede traditioner.

Til et spørgsmål om en alliance med ANC, siger lederen af alliancen, Helen Zille, at der ikke er indledt forhandlinger, men at der "åbnet for kontakter".

ANC red tidligere på bølgen fra frihedskampen, der befriede det sorte flertal fra det hvide mindretals styre. I de første år efter at have fået magten i 1994 blev der indlagt strøm og vand til millioner af sorte. Livet blev bedre.

Men korruption og inkompetence udhulede senere den opbakning, som der tidligere var til partiet, skriver Reuters. Veje, skoler og anlæg til affaldsbehandling er blevet forsømt. En tredjedel af de voksne sydafrikanere er uden arbejde.

Korruptionen har medført, at tidligere præsident Jacob Zuma er blevet retsforfulgt.

/ritzau/AFP