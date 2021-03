Den franske præsident har kaldt den for 'mere eller mindre ubrugelig', og flere lande har tidligere afvist at give den til folk over 65 år.

Torsdag har de danske sundhedsmyndigheder sat al brug af vaccinen på pause i 14 dage, mens de undersøger, om der er sammenfald mellem ét dødsfald og flere tilfælde af blodpropper.

I Estland, Østrig, Litauen, Luxembourg og Letland har man også stoppet al brug af vaccinen – dog kun for et parti. Og det hjælper ikke just på europæernes i forvejen tyndslidte tillid til vaccinen fra AstraZeneca.

»Man kan kun frygte, at det her kan gøre det endnu værre,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg mener, at vi skal kigge mod Storbritannien, hvis vi skal vende tilliden til AstraZeneca.

Han mener dog, at man skal vende blikket mod Storbritannien for at sætte al den negative omtale i perspektiv.

»Her har de vaccineret millioner – mange millioner mennesker – med vaccinen, og det er sket uden problemer,« siger Jakob Illeborg, der netop har talt med den tidligere vaccinechef i Storbritannien, David Salisbury. Salisbury fortæller, at de ifølge ham ikke har haft lignende negative erfaringer med vaccinen. Til gengæld har den overrasket positivt.

»Den har vist sig at være langt mere effektiv i forhold til at undgå hospitalsindlæggelse, og den har haft en positiv indvirkning på hospitalstallene derovre,« siger Jakob Illeborg.

De alvorlige bivirkninger, der er konstateret i i alt seks europæiske lande, bliver lige nu undersøgt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Selvom man ikke kender sammenhængen endnu, understreger Jakob Illeborg, at meget af den negative omtale, som AstraZeneca tidligere har været udsat for, har været uberettiget.

I Storbritannien har millioner af mennesker modtaget AstraZeneca-vaccinen, og her har man ikke oplevet de samme problemer, som man har i Danmark og andre europæiske lande.

»Det har været politisk. Det har EU også selv erkendt. Både Frankrig og Tyskland, som i første omgang afslog at give den til ældre borgere, har siden godkendt den. Det var ikke en dårlig idé at give den til de ældre, det har EU måttet æde deres ord på,« siger han.

Hvorvidt den dårlige omtale allerede har ødelagt tilliden til vaccinen, er svært at vurdere, mener Jakob Illeborg. Til gengæld er vaccinen nødvendig, hvis Europa skal lykkes med deres planlagte vaccinationsindsats.

»Det er fuldstændig urealistisk at komme igennem uden den. Medmindre der kommer en bonusproduktion fra de andre vaccineproducenter, så er den en hjørnesten i udrulningen i Europa,« vurderer Jakob Illeborg.

Derfor mener han også, at Storbritannien bliver nøglen til at vende resten af den europæiske tillid til AstraZeneca.

»Der bliver mere brug for end nogensinde at kigge Storbritannien efter i kortene,« siger Jakob Illeborg.

Suspenderingen har allerede fået konsekvenser for udrulningen i Danmark. Datoen for, hvornår alle borgere forventes vaccineret, er blevet udskudt med fire uger til 15. august. Sundhedsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at den nye vaccinationskalender er uden AstraZeneca-vaccinen. Det sker for at »illustrere et worst-case scenario«, lyder det.

Det er anden gang inden for en uge, at den forventede slutdato for vaccinationer udskydes. I fredags blev slutdatoen rykket fra 27. juni til 18. juli.