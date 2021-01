Sydeuropa har de seneste dage været ramt af enormt store temperaturforskelle.

I Spanien er de ramt af det værste snefald i 50 år og ned til 10 graders frost, mens de i Athen har omkring 25 grader i en tid på året, hvor det normalt er mellem 0 og 10 grader ifølge Reuters.

Dermed er forskellene på de to sydeuropæiske lande over 30 grader.

»Vejret driver os til vanvid. I Spanien ser vi sne, kulde og katastrofer, mens vi her har dejlige dage med solskin,« siger den græske strandgæst Pavlos Vlachos til Reuters.

Mens der er snestorm i Madrid, så er der over 30 grader i Athen. Her ses nogle der træner på stranden. Foto: COSTAS BALTAS Vis mere Mens der er snestorm i Madrid, så er der over 30 grader i Athen. Her ses nogle der træner på stranden. Foto: COSTAS BALTAS

Den unaturlige høje temperatur i Athen for sæsonen, har sendt folk på stranden for at bade. Foto: PANTELIS SAITAS Vis mere Den unaturlige høje temperatur i Athen for sæsonen, har sendt folk på stranden for at bade. Foto: PANTELIS SAITAS

Grækenland har de seneste 50 år kun to gange oplevet den ekstreme varme på den her årstid, som de gør nu. Det var i 1987 og i 2010.

I Spanien har snestormen og uvejret kostet fire mennesker livet, og de kommende dage byder fortsat på temperaturer helt ned til minus 10 grader.

Men hvad er årsagen, at det er så koldt i Spanien og så varmt i Grækenland?

Lars Henriksen, der er vagtchef hos DMI, forsøger at give svaret.

TOPSHOT - Mennesker i Madrid er ude for at nyde sneen. Her foran Royal Palace i Madrid. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere TOPSHOT - Mennesker i Madrid er ude for at nyde sneen. Her foran Royal Palace i Madrid. Foto: GABRIEL BOUYS

Folk går med deres hunde i en park i Madrid 12. januar. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Folk går med deres hunde i en park i Madrid 12. januar. Foto: SERGIO PEREZ

»Vejret i Spanien skyldes, at der kom iskold luft fra Sibirien ned igennem Europa og ramte den Iberiske halvø. I kombination med et lavtryk, der lå dernede lige vest for Spanien i Middelhavet, har det altså givet en masse sne og kulde.«

»Madrid ligger også 500-600 meter oppe i terrænet. Det har også haft betydning for, at nedbøren der er faldet som sne, da der ikke har været varme fra Middelhavet,« siger Lars Henriksen til B.T.

Han fortæller videre om årsagen til den usædvanlige varme i Grækenland.

»Omkring den 10. januar lå der et lavtryk omkring Mallorca. I forbindelse med lavtrykket var der en varmefront, der trak op fra Italien og op over Grækenland med masser af varmluft fra Sahara i Afrika. Så det har altså været med til at give de her store forskelle i temperaturerne i Sydeuropa.«

De meget høje temperaturer i Grækenland forventes at aftage i løbet af ugen.