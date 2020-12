Antallet af dødsfald under pandemien frygtes at være langt højere i Rusland, end myndighederne oplyser.

I Rusland er det registrerede antal af coronavirus-smittetilfælde nu på over tre millioner, oplyser myndighederne i Moskva, hvor en anden bølge af pandemien har udløst diskussioner om en eventuel ny nedlukning af samfundet.

Officielle tal viser, at der er registreret 3.021.964 smittetilfælde. Antallet af coronarelaterede dødstal er på 54.226.

Inden for det seneste døgn er antallet af nye bekræftede infektioner på 29.258, mens der er registreret 567 dødsfald.

Rusland ligger nummer fire på listen over de hårdest ramte lande efter USA, Indien og Brasilien.

Efter vinterens komme er der hver uge blevet sat nye rekorder. De fleste smittetilfælde og dødsfald er i Moskva og Sankt Petersborg.

Men mange af de fattigere og tilbagestående regioner, hvor der mangler moderne hospitalsudstyr, rapporterer også om foruroligende forværringer af pandemien.

Rusland gør antallet af coronarelaterede dødsfald op på en anden måde end de vestlige lande, og dødstallene kan derfor ikke sammenlignes. I Rusland skal covid-19 været hovedårsag til et dødsfald, før det tælles med, mens det i Vesten tælles med, når coronavirus har været en del af dødsårsagen.

Det statistiske departement Rosstat registrerede i oktober 50.000 flere dødsfald end i samme måned året før. Og mellem marts og oktober blev der registeret 165.000 flere dødsfald i landet end i den samme periode i 2019, hvilket indikerer, at pandemien har krævet langt flere dødsofre end de russiske myndigheder oplyser.

Som led i en kamp for at beskytte den trængte økonomi har Kreml indtil nu afvist at gennemføre endnu en nedlukning af samfundet. Der satses i stedet på massevaccinationer med den russiske Sputnik V vaccine.

Sundhedsminister Mikhail Murasjko siger lørdag i et tv-interview, at vaccinen er "sikker og effektiv" ved almindelig brug - og han har bemyndiget, at den gives til personer over 60 år.

/ritzau/AFP