Alle McDonald's i Storbritannien vil holde lukket på mandag.

Den beslutning har fastfood-giganten truffet for at vise respekt for Dronning Elizabeth II’s død.

Det skriver McDonald's UK på Twitter:

'Alle vores restauranter i Storbritannien vil være lukket mandag, fra midnat til kl. 17, for at give alle vores medarbejdere muligheden for at vise deres respekt til hendes majestæt Dronning Elizabeth II.'

Dronning Elizabeths begravelse finder sted mandag 19. september klokken 11 i kirken Westminster Abbey i London, hvor Storbritanniens konger og dronninger gennem tiden er blevet kronet.

Statsoverhoveder over hele verden er blevet inviteret til det sidste farvel. Det har blandt andet allerede været meldt ud, at USAs præsident, Joe Biden, vil deltage, skriver Ritzau.