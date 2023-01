Lyt til artiklen

Internt i Kina er det en eventyrfortælling.

Siden man den 7. december - efter tre år med omfattende restriktioner - åbnede det store land op, er kun ti kinesere døde af Covid-19.

En regulær succeshistorie.

Men desværre er sandheden en helt anden.

Ti døde er nemlig en underdrivelse af de helt store, og lige nu befinder Kina sig nærmere i det, man kan betegne som en kaostilstand.

Hospitalerne er overbebyrdede, og krematorierne arbejder i døgndrift, skriver flere internationale medier - herunder Reuters.

Alt sammen på grund af et massivt Covid-19-smitteudbrud efter Kina igen blev åbnet op.

Et klokkeklart bevis på den eksploderende smitte mødte personalet i Milano-lufthavnen Malpensa tidligere på ugen.

De kinesiske gader har i slutningen af året været præget af demonstrationer fra kinesere, der har været trætte af de vidtrækkende corona-restriktioner, landet har været underlagt de seneste tre år. I begyndelsen af december blev de ophævet, og siden er smittet eksploderet.

Her landede der nemlig et fly fra Kina med 62 passagerer.

35 af dem testede sig efter ankomsten positive for Covid-19.

Og ved næste fly var den gal igen.

Ud af 120 kinesere ombord kunne de italienske sundhedsmyndigheder efterfølgende konstatere, at 62 af dem havde corona med sig i bagagen.

De mange smittetilfælde i lufthavnen har fået støvlandet til at indføre krav om podning ved ankomst for kinesiske passagerer, og i disse dage indfører flere europæiske lande lignende tiltag.

Alt var ellers anderledes i Kina, hvis vi skruer tiden tilbage til november.

Her kunne medier over hele verden - herunder B.T. - beskrive, hvordan voldsomme demonstrationer udspillede sig på de kinesiske gader og stræder.

Årsagen var såresimpel: Kineserne gad ikke mere.

De gad ikke - på tredje år - være underlagt ekstremt hårde coronarestriktioner, alt imens de på internettet kunne se glade fans uden mundbind og hånd i hånd til VM i Qatar.

Men 7. december kom forløsningen altså.

Nul-covid-politikken fra præsident Xi Jinping blev skubbet til siden, og pludselig kunne kineserne igen leve et mere frit liv - både derhjemme og i forhold til rejser.

En frihed, der dog nu virker til at være på lånt tid.

For selvom de kinesiske sundhedsmyndigheder udadtil insisterer på, at man dagligt kun har omkring 3.000 nye smittetilfælde i det gigantiske land, så er der flere ting, der afslører et helt andet billede.

Ét er nemlig flyene i Malpensa, men noget andet er de lækkede dokumenter, som medierne Bloomberg News og Financial Times i sidste uge refererede fra.

De amerikanske medier var kommet i besiddelse af en intern vurdering, der angiveligt er blevet drøftet i toppen af de kinesiske sundhedsmyndigheder.

Vurderingen antog, at op mod 250 millioner kinesere i december kan være blevet smittet med coronavirus.

Et tal, der altså er milevidt fra dem, som de kinesiske sundhedsmyndigheder ellers offentliggør.

I det lækkede dokument fremgår det endda, at der på én enkelt dag har været hele 37 millioner smittetilfælde.

Danmark har endnu ikke indført indrejserestriktioner rettet mod kinesere, men SSI har meddelt, at man følger situationen nøje.

Artiklen er baseret på artikler fra CNN, New York Times, Reuters og Financial Times.