Et udvalg i Norge er nu i gang med at udarbejde et lovforslag, hvor man vil forhindre, at skilsmisseforældre flytter for langt væk fra hinanden.

Problemet med lang afstand mellem skilsmisseforældre er også et problem i Danmark, lyder det.

Det skriver TV 2 Norge.

Lovforslaget bliver udarbejdet, fordi for lang afstand mellem mor og far kan være skadeligt for barnet.

Udvalget foreslår, at man laver en grænse på, at man maksimalt må flytte en times kørsel væk fra den anden forældre.

Forslaget er dog ikke blevet behandlet endnu.

Landsformanden i Foreningen Far, Jesper Lohse, mener, at det er en moderne og forskningsbaseret model, der har barnet i fokus.

»Det er det helt rigtige set fra børnenes synsvinkel. Det gør, at barnet har begge sine forældre i livet,« siger Jesper Lohse til TV 2.

Han mener, at det også er et stort problem her i Danmark, at den ene forældre flytter for langt væk med barnet, og at det jo i sidste ende er frygteligt for barnet, men også den foældre, der sidder tilbage.

Jesper Lohse har selv besøgt Stortinget i Norge for at debattere lovforslaget.