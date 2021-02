16-årig dreng, som blev anholdt fredag, er ikke norsk statsborger. Han fremstilles for en dommer klokken 13.00.

I Norge er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at forberede en terrorhandling, oplyser Politiets Sikkerhedstjeneste (PST).

Den 16-årige, som blev anholdt fredag, er ikke norsk statsborger. Han fremstilles for en dommer klokken 13.00. Politiet vil have ham varetægtsfængslet. PST har begæret lukkede døre ved retsmødet. Ifølge oplysninger fra dagbladet VG mener PST, at den 16-årige er IS-sympatisør. Han skal være kommet til Norge fra Syrien gennem familiesammenføring.

I PST's trusselvurdering for 2020 fremhæves det, at terrorangreb udført af enkeltpersoner motiveret af højreekstremisme eller ekstrem islamistisk ideologi udgør en af de mest alvorlige trusler mod landet.

