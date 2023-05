24 droner - nogle med en særlig besked.

Ifølge Ukraine var 24 det antal af droner, som Rusland sendte ind i Ukraine for at sprede død og ødelæggelse natten til torsdag.

Ukraines luftvåben oplyser, at det lykkedes dem at skyde 18 af dem ned - men på flere af de nedskudte droner var der angiveligt en besked fra det invaderende naboland.

»For Rusland« eller »For Kreml« stod angiveligt således skrevet på flere af dronerne, skal man tro Ukraines militær, der har delt billederne af dronevragdele med beskederne.

Det skriver CNN.

Ifølge Ukraines hærledelse i syd, som har delt billederne, blev 15 iranskproducerede Shahed-droner affyret mod Odessa, den tredjemest befolkede by i Ukraine.

'For Kreml' stod der ifølge Ukraine på en af dronerne.

12 af dem blev skudt ned, mens de sidste tre ramte kollegier tilhørende en uddannelsesinstitution.

Ifølge Ukraine er beskeden på dronerne en reference til det droneangreb på Kreml, som Rusland påstår, at Ukraine stod bag natten til onsdag.

Et angreb, som Ukraine afviser at stå bag.

Droneangrebet mod Kreml skulle ifølge den russiske regering have været rettet mod Putins bolig i det russiske magtcentrum. Dronerne blev, før de nåede deres mål, angiveligt sat ud af spil af det russiske forsvar.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) har vurderet, at Rusland selv kan have orkestreret angrebet i den russiske hovedstad.

»Vi angriber ikke Putin eller Moskva,« sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, efter anklagerne.

CNN har ligeledes talt med en tidligere russisk lovgiver med forbindelse til militante grupper i landet, der siger, at det påståede angreb var udført af russiske partisaner og ikke af det ukrainske militær.