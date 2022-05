Lyt til artiklen

Den britiske premierminister Boris Johnson kan stå over for en mistillidsafstemning allerede i næste uge.

Det påstår den tidligere konservative leder William Hague tirsdag ifølge AFP.

Forudsigelsen bygger både på før og efter Sue Gray rapporten om 'Partygate-skandalen' kom ud, og hvor flere parlamentsmedlemmer har udtrykt tvivl om Johnsons fortsatte lederskab.

»Flere parlamentarikere har længe set Johnson som en badebillet eller vild banan, men samtidig også som en stemmemagnet. Men nu har de alligevel tænkt, 'det her er for crazy, nu må det holde op',« fortæller Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker kampen om Boris Johnsons fremtid fra London.

Det forlyder nu, at næsten 30 parlamentsmedlemmer officielt har indsendt et mistillidsbrev – hvis 54 skriver sådan et, så vil det udløse en afstemning blandt alle 359 konservative medlemmer om, hvorvidt han skal fortsætte som leder og dermed premierminister.

Men ifølge Jakob Illeborg er det tal en del højere.

»Der er formentlig nærmere tale om over 40, fordi der også er nogen, der holder kortene helt tæt ind til kroppen,« siger han.

Selv tror han, det efterhånden bare er et spørgsmål om tid.

»Når vinden blæser imod længe nok, så tror jeg også folk er klar til at sige: 'nu gider vi ikke mere'«.

Han udelukker ikke, at en sådan afstemning kan udløses allerede i næste uge, men han siger også, at det kan være, det først sker til november.

Det, der kan blive Johnsons redning, er nemlig, at han aldrig har tabt et valg før. Det ubesvarede spørgsmål er i den forbindelse derfor, hvem der kan vinde valget, hvis det ikke kan blive Johnson.

»Hvis der skal være tid før næste valg til at få en person kørt i stilling og til at blive landskendt og måske elsket, så skal det også være snart. Jeg tror, det er det, der gør, at mange sidder og hiver sig i håret, og ikke ved, om de skal, eller ikke skal,« slår han fast.

Men Jakob Illeborg tror alligevel, at det hele kommer naturligt af sig selv. Han påpeger nemlig, at landet snart står over for en parlamentshøring om, hvorvidt Johnson har løjet.

Desuden kommer der fortsat drypvis af nye oplysninger fra 'Partygate-skandalen'.

»Jeg tror, når først trolden er ude af æsken, så bliver han sparket derhen, hvor peberet gror. Men i første omgang, der handler det om, hvorvidt der er nogen, der er bedre.«

»Uanset hvor meget folk vender øjne, når han kigger den anden vej, så er han stadig den eneste, de ved kan vinde, og det betyder også noget for den kommende tid.«