Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Advarsler hele vejen rundt.

Først fra amerikanske myndigheder, så fra Zelenskyj selv, og så fra den amerikanske ambassade i Kyiv, som nu opfordrer alle amerikanere til at forlade landet.

24. august er Ukraines uafhængighedsdag og halvårsdagen for den russiske invasion af Ukraine. Derfor har man i løbet af den seneste uge advaret om mulige angreb fra Putin og Rusland.

»Vi bør være opmærksomme på, at Rusland i denne uge kan forsøge at gøre noget særligt grimt, noget særligt grusomt. Sådan er vores fjende,« sagde Zelenskyj i sin tale til nationen sent lørdag aften.

USA bakker op om udsagnet og har sagt, at man tror, ​​Rusland vil optrappe indsatsen for at iværksætte angreb mod Ukraines civile infrastruktur og regeringsfaciliteter i de kommende dage.

Dette gælder hele landet inklusiv hovedstaden Kyiv, hvor offentlig fejring af landets uafhængighed fra Sovjetunionen ikke er tilladt på grund af frygt for masseangreb og enorme civile tab.

Ukraine frygter derudover, at Rusland tager hævn, efter at datteren af den russiske ideolog Alexander Dugin – også kaldet 'Putins hjerne' – blev myrdet med en bilbombe sent lørdag uden for Moskva.

Og mandag blev den frygt næret, da Ruslands FSB-sikkerhedsagentur beskyldte Ukraines efterretningstjenester for at have anbragt bilbomben. Det russiske sikkerhedsagentur gav dog ingen konkrete beviser for Ukraines indblanding og Ukraine har afvist at være bag.

Og dagen før, at man forventer massive russiske angreb har præsident Zelenskyj luftet for, hvad Ukraine har i støbeskeen i den kommende periode, som et muligt modsvar.

Zelenskyj sagde blandt andet, at Ukraine planlægger at genoprette verdensordenen ved at genvinde kontrollen over Krim, som Rusland annekterede i 2014.

»Vi vil tage Krim tilbage med de midler, vi anser for passende, uden at rådføre os med andre lande. Det hele begyndte med Krim, og det vil ende med Krim,« sagde Zelenskyj ifølge Reuters.