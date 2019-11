De seneste uger har været nogle af de værste, mest kritiske i Donald Trumps snart fireårige embede som præsident i USA.

I en stribe af veritable møgsager har spørgsmålet om en studehandel med Ukraines præsident vist sig at være potentielt fældende for Trump. Studehandlen vender vi tilbage til, men fredag morgen i et næsten time langt interview gav præsidenten en tonnage af ganske opsigtsvækkende udmeldinger.

Donald Trump var telefonisk gæst i tv-programmet Fox and Friends på Fox News-kanalen, som han ynder at gæste fra tid til anden.

Her skød han vanligt med skarpt mod demokraterne, ‘fake news’-pressen og modstandere inden for det republikanske parti.

En af kritikerne, Trump tog under kærlig behandling, var ingen ringere end manden, der er gift med hans særlige rådgiver Kellyanne Conway.

»Kellyanne er storartet. Hun er gift med en total tosse. Hun må have lavet et nummer med ham. Jeg ved ikke, hvad hun har gjort ved den fyr,« sagde Donald Trump over telefonen fredag.

Kellyanne Conway har siden 2016 været en af Trumps brageste støtter, men det er ikke holdninger, der deles af hendes mand, George Conway, hvis Twitter-profil er nærmest viet til at kritisere præsidenten.

Omdrejningspunktet for interviewet var et angiveligt forsøg på en studehandel med Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij. Sagen handler om, at Donald Trump skulle have tilbageholdt militærbistand til Ukraine i bytte for ‘snavs’ på sine politiske rivaler.

Trumps teori er, at Ukraine ligger inde med en ‘server’, der rummer inkriminerende beviser på, at Ukraine skulle have hjulpet demokraterne i valgkampen i 2016.

I en telefonsamtale 25. juli med den ukrainske præsident gjorde Trump det klart, at han ville have svar på, om der foregik »korruption«. En stor undersøgelse er nu i gang for at kaste lys over, om Donald Trump har misbrugt sit embede som præsident ved at tilbageholde vigtig bistand til landet i bytte for beviser på endnu uunderbyggede påstande.

Spørgsmålet har i lang tid været for kritikerne at kunne trække direkte tråd mellem tilbageholdelsen af millitærbistand og oplysningerne på hans fjender. I Fox and Friends kom Donald Trump imidlertid på banen og gav for første gang et tegn på, at det faktisk var, hvad der foregik.

»Jeg spurgte om det meget åbent, fordi vi ledte efter korruption. Der er enorm korruption. Hvorfor skulle vi give hundrede af millioner af dollars til lande, hvor der er denne slags korruption?,« sagde han i interviewet.