På videoen kan man se det lille rødlige insekt kravle på benet af en passager i Londons undergrundsbane.

Og det har skabt frygt og bekymring i den britiske hovedstad.

»Jeg er virkelig, virkelig bange,« som den unge studerende Della Pirrie siger til Guardian:

»Jeg har tænkt på det hele dagen.«

Det var tidligere på ugen, at den kun otte sekunder lange video dukkede op på Tiktok. Men det var nok.

For den spredte sig hurtigt – og ingen var tilsyneladende i tvivl om, hvad det lille rødlige insekt var.

Væggelus.

Det lille skadedyr har senest skabt ravage i den franske hovedstad, Paris, og nu frygter indbyggerne i London det samme. Du kan se den pågældende video her:

#bedbugslondon #bedbugsparis #tube #infestation original sound - Lasso Gold @lassogold Minding my own business on the victoria line, a f**king bed bug is on my leg. Said he d got a great deal on the eurostar and wondered if I could take him home. No!! Sort it out @Transport for London

Videoen af det rødlige insekt skulle angiveligt været optaget ombord på 'Victoria line', der udelukkende kører under jorden i modsætning til de fleste andre tog.

Til Guardian fortæller en anden passagerer, Jason Cervantes, at han nu helst vil lade sig transportere over jorden.

Han har også tænkt sig at gørre grundigt rent derhjemme.

»Det er mærkeligt, men væggelus er meget alvorligt,« siger han.

Også borgmesteren i London, Sadiq Khan, har udtalt sig om de små insekter.

»Der er virkelig grund til bekymring. Folk er bekymrede for, at væggelus fra Paris nu også skaber problemer i London,« har han sagt – og understreget, at han vil rådgive sig med myndighederne i den franske hovedstad om væggelusene.

Imens har Transport for London, der blandt andet står for driften af undergrundsbanen, meddelt, at man vil desinficere togene om natten.

Siden har flere eksperter dog slået tvivl om hele årsagen for væggelus-panikken: Tiktok-videoen.

I britiske medier har det lydt, at det rødlige insekt måske slet ikke er en væggelus, fordi den »ikke er flad nok« og at det »ser forkert ud«.