Den 49-årige danske mand, der tirsdag kom livstruende til skade, da han tirsdag styrtede ned med en svævebane på et østrigsk skisportssted, befinder sig stadig på operationsbordet.

Det fortæller Johannes Schwamberger, der er informationsmedarbejder ved Tirol Kliniken til B.T.

»Han befinder sig fortsat i livsfare. Han bliver nu opereret, og han står over for flere operationer i de næste dage. Han vil blive bragt på intensiv, når de er færdige med at operere i dag,« siger han.

Fire danskere styrtede tirsdag formiddag ned i en svævebane-gondol i det østrigske skisportsområde Hochoetz.

Ulykken skete formentligt, da et træ væltede og ramte gondolen. Faldet var på syv meter.

I gondolen sad, ifølge østrigsk politi, som B.T. har talt med, et dansk brødrepar på 49 og 46 år. Med var også den 49-årige mands børn: en dreng på 20 og en datter på 19 år.

Det er den 49-årige mand, der befinder sig i livsfare.

Johannes Schamberger siger til B.T.:

»Jeg kan ikke gå ind i detaljer om, hvem der er på vores klinik. Jeg kan kun sige, at de to værst tilskadekomne kom til os. Den ene bliver opereret, mens den anden er i stabil og ikke livstruende tilstand. De to andre tilskadekomne blev bragt til et sygehus, hvor man tager sig af folk, der er kommet lettere til skade.«

Talsmanden kan heller ikke komme ind på, hvilke skader danskerne har pådraget sig.

Redningsaktionen blev besværliggjort af tåge i området, som også er svært at nå frem til for redningsmandskabet.

Der er nu igangsæt en større undersøgelse for at finde ud af, hvorfor ulykken skete.

B.T. har kontaktet Udenrigsministeriets Borgerservice, der endnu ikke er vendt tilbage med et svar.