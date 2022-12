Lyt til artiklen

Det blev ikke til mere end en lille måneds tid for Luca Visentini som generalsekretær i International Trade Union Confederation (ITUC).

Han har nemlig fratrådt sin stilling efter at have indrømmet, at han har modtaget tusindvis af euro i kontakter fra den tidligere EU-parlamentariker Pier Antonio Panzeri, skriver Financial Times.

Sidstnævnte er hovedperson i en international undersøgelse, der bygger på påstande om, at Qatar og Marokko forsøgte at påvirke EU-lovgivere gennem bestikkelse.

Pier Antonio Panzeri er blevet anholdt og sigtet for korruption. Luca Visentini blev ligeledes anholdt i sidste uge, men blev efter 48 timer i politiets varetægt løsladt.

I en officiel udtalelse forsøger Luca Visentini nu at mane al mistanke til ham til jorden og forklarer grunden til de medtagede kontantbeløb.

»Jeg har accepteret en donation fra Fight Impunity (Panzeris Ngo), som er lavere end 50.000 euro, der havde til formål at refundere nogle af de omkostninger, der er påløbet for at finansiere min kampagne til ITUC-kongressen, og jeg har overført beløbet til ITUC solidaritetsfond for at betale for forbundets rejseomkostninger (til Melbourne),« lyder det fra den nu tidligere generalsekretær, der tilføjer:

»Jeg tog imod donationen kontant på grund af Panzeris gode ry og dens non-profit karakter … det var på ingen måde forbundet med et korruptionsforsøg eller havde til formål at påvirke min holdning til Qatar.«

På trods af sin løsladelse har Visentini forbud mod at kontakte andre mistænkte i efterforskningen, og er nødsaget til at anmode den belgiske anklager om tilladelse til at rejse uden for EU i de næste tre måneder.

Derudover har italienske efterforskere adgang til overførsler til og fra hans bankkonti, samt seks andre konti, der er knyttet til Panzeri og andre mistænkte i efterforskningen.

I alt er seks personer blevet anholdt i sagen, herunder også den græske europaparlamentariker Eva Kaili.