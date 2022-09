Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag begrænsede Iran adgangen til Meta-platformene Instagram og WhatsApp.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Instagram og WhatsApp var to af de sidste tilbageværende sociale netværk i landet, men begrænses grundet protester over den 22-årige Mahsa Amini, der døde i politiets varetægt.

Ifølge NetBlocks, der sporer netværksafbrydelser og nedlukninger, er Iran nu 'underlagt de strengeste internetrestriktioner' siden massakren i november 2019, hvor landets internet var blokeret i en uge i et forsøg på at undertrykke protester.

NetBlocks rapporterer desuden om et 'nationalt forbindelsestab' på Irans mail- og telefonudbyder.

Gruppens data viser en næsten total afbrydelse af internettjenesten i dele af Kurdistan-provinsen i det vestlige Iran siden mandag, mens hovedstaden Teheran og andre dele af landet også har været udsat for forstyrrelser siden fredag, da protesterne først brød ud.

Sociale medier som TikTok, YouTube, Twitter og Facebook er rutinemæssigt blokeret i dele af Den Islamiske Republik, som har nogle af de strengeste internetkontroller i verden.

Onsdag hævdede en Twitter-bruger, der angiveligt er tilknyttet hackergruppen Anonymous, at have udført et cyberangreb på adskillige iranske regerings- og statstilknyttede mediehjemmesider med formålet at støtte protesterne efter Mahsa Aminis død.