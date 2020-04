Siden arnestedet for den igangværende coronavirus-pandemi, Wuhan i Kina, blev lukket ned, er befolkningen i den lille slangeopdrætningsby Zisiqiao blevet nødt til at indrette sig på et liv uden slanger. Det har ellers været deres levebrød i årtier.

Nu står opdrætningshusene tomme. Hvor der før var masser af liv, og folk var i gang med at opdrætte godt tre millioner slanger hvert år.

Selv det kinesiske ord for 'slange' er blevet fjernet fra væggen på en restaurant, der ellers specialiserede sig i slangemåltider i byen.

Zisiqiao har været centrum for Kinas slangeindustri i næsten fire årtier. Dets slangemuseum er en turistattraktion.

En slangefarm med tomme bure i landsbyen Zisiqiao, fotograferet efter den kinesiske regering udstedte et forbud mod handel med vilde dyr som følge af coronavirus-pandemien. Foto: Xihao Jiang Vis mere En slangefarm med tomme bure i landsbyen Zisiqiao, fotograferet efter den kinesiske regering udstedte et forbud mod handel med vilde dyr som følge af coronavirus-pandemien. Foto: Xihao Jiang

Slangerne har også været en del af landsbyens økonomi, når familier holdt dem i baggården for at sælge dem til restauranter eller som traditionel medicin. Der skriver Reuters.

Den globale coronavus-pandemi startede på et åbent marked i Wuhan. Men de fleste er enige om, at slanger ikke var smittekilden. Det var enten flagermus eller skældyr (pangoliner), der bragte smitten med sig, mener mange.

Kina introducerede et midlertidigt forbud mod at handle med og spise vilde dyr den 23. januar. De har siden lovet at gøre forbuddet permanent.

I Zisiqiao, 200 km fra Shanghai, begynder slangeavlen først for alvor i april eller maj, så de økonomiske følge af forbuddet er ikke så store endnu.

På dette foto, taget den 8. februar 2020, er en mand ved at grille slangekød i Jakarta. Foto: GOH CHAI HIN Vis mere På dette foto, taget den 8. februar 2020, er en mand ved at grille slangekød i Jakarta. Foto: GOH CHAI HIN

»Når pandemien er overstået, så er det stadig ikke lovligt,« siger Lu Jinliang, der er vicechef for det lokale kommunistparti. »De bliver nødt til at skifte profession.«

I Kina sælges der 7.000-9.000 ton slanger om året.