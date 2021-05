De står der i hundredvis. I tusindvis.

1. maj er som i Danmark også en stor arbejderhelligdag i Kina, og det kunne ses flere steder i landet, hvor mange kinesere benyttede lejligheden til at holde en miniferie.

Det kunne eksempelvis ses på den kinesiske mur, der i weekenden var et yndet turistmål for indbyggerne i det store land.

Her slangede kinesere sig i tætpakkede rækker på det ældgamle bygningsværk. Her kunne man både se mange med mundbind, men også mange uden.

De kinesiske turister fyldte godt på den kinesiske mur. Foto: NOEL CELIS

Og ja, ovenstående ligner et billede fra 2019 eller tidligere, men det er skam fra den første weekend i maj 2021, hvor millioner af kinesere har udnyttet de fem fridage til at rejse på kryds og tværs af landet. Og udnyttet at restriktionerne ikke længere er så strikse.

Ikke mindst fordi at det er første gang, at der har været mulighed for at holde ferie uden for coronaens favntag. Tidligere på året måtte mange eksempelvis droppe det traditionsrige kinesiske nytår.

Det har også spillet ind, at 1. maj-helligdagen traditionelt har været et tidspunkt, hvor mange kinesere har besøgt udlandet som eksempelvis Thailand, Japan eller Singapore, men det er endnu ikke muligt på grund af de rejserestriktion, der stadig gælder mange steder i verden. Derfor har mange ferieret inden for landets grænser. Det skriver Reuters.

Ifølge Bloomberg er der blevet foretaget i nærheden af 200 millioner indenrigsrejser med fly i forbindelse med feriedagene. Ifølge rejsegiganten Trip.com Group overstiger det tal rekorden for 2019, altså inden pandemien.

Togstationen i Hangzhou, mandag. Foto: FLORENCE LO

Endda helt op mod 300 millioner rejser kan der være foretaget, hvis også togrejser og bådrejser tælles med.

Især lørdag var der allermest aktivitet, og mange flyafgange var her udsolgte, mens der også har været stort pres på togene. Og hos attraktioner som Disneyland i Shanghai har der været udsolgt i dagevis.

Og tag bare Wuhan. Millionbyen har i hele verden været ensbetydende med pandemiens arnested, men her var der eksempelvis i weekenden en kæmpe festival, hvor flere tusinde kinesere deltog.

Kinesernes rejselyst er også ansporet af, at coronavirussen efterhånden nærmest er ikke-eksisterende i landet, hvor det hele altså ellers begyndte for over et år siden.

Lørdag var tusinder til festival i Wuhan. Foto: STR

Seneste tal fra 3. maj viser, at der er 11 nye smittede. Der svarer til tallene for de seneste mange dage – og det er ikke mange i et land med næsten 1,4 milliarder indbyggere. Samtidig har det samlede dødsfald for covid-19 i måneder ligget konstant på 4.636.

Også vaccinationerne er der efterhånden kommet fart på i landet, og i weekenden rundede man 270 millioner givne doser. Der har især været fart på i storbyerne, hvilket angiveligt har givet indbyggere her lyst til at rejse ud i landet.