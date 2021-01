Myndighedernes løftede pegefinger og formaninger om at overholde forsamlingsloft og dermed undgå unødig smittespredning nytårsaften ser ud til at være gået rent ind hos danskerne.

På den anden side af Øresund, hvor svenskerne gennem den seneste måned har haft voldsomme coronaudfordringer, ser det noget anderledes ud.

Flere steder melder svensk politi om kaotiske tilstande, hvor tusindvis eksempelvis i Gøteborg samledes for at skyde nytåret ind klokken 24.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet fik politiet i region Stockholm og Gotland på mindre end fem timer over dobbelt så mange henvendelser vedrørende fyrværkeri og raketter end året forinden.

Samtidig måtte de rapportere 585 hændelser mellem klokken 20 og 02.

I flere byer blev politiet beskudt med raketter fra grupper af unge.

I den sydlige politiregion, som er den, der ligger tættest på Danmark, fik politiet mellem klokken 18 og 05.30 omkring 900 henvendelser fra bekymrede borgere. Det er mere end dobbelt så mange som på en normal dag, oplyser politiet.

100 af henvendelserne handlede om ‘ballade og mishandling’, imens der var 57 anmeldelser om brand.

Overhørte statsministers bøn

Mellem jul og nytår var den svenske statsminister, Stefan Löfven, ude med formaninger om, at alle svenskere nu måtte gøre deres og tage den stigende smittesituation alvorligt.

Blandt andet meddelte Löfven, at forsamlingsloftet nytårsaften ville blive reduceret til maksimalt otte personer, og samtidig understregede han vigtigheden i, at man ikke stimlede sammen i butikker eller andre steder.

Den bøn blev ifølge politiet flere steder overhørt på årets sidste aften.

Den urolige nat i Sverige står i skarp kontrast til den rolige nat i Danmark.

Over for B.T. fortæller de vagthavende i flere af de 12 danske politikredse, at nytårsnatten har været usædvanlig stille.

»Jeg havde mentalt forberedt mig på noget andet. Det er den mest rolige nytårsaften, jeg nogensinde har haft,« sagde Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi, tidligere fredag morgen.

Fest og fejring på nytårsaften i København midt i en pandemi tid. Politiet melder om en usædvanlig stille aften. Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Fest og fejring på nytårsaften i København midt i en pandemi tid. Politiet melder om en usædvanlig stille aften. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Også i København har der været mere stille end på ‘normale’ nytårsaftener.

»Der har været seks anholdelser. Det er i den lave ende af, hvad vi plejer at have,« siger vagtchef Henrik Stormer.

I hovedstaden blev forsamlingsloftet på maksimalt ti personer brudt få gange. Blandt andet ved Rådhuspladsen da Tivoli leverede deres traditionsrige fyrværkerishow, på Dronning Louises Bro og ved Christiansborg, hvor der blev afholdt en mindre demonstration.