Efter flere måneder med streng nedlukning, høje dødstal, den største økonomiske nedtur i 300 år og en meget smitsom og muteret variant af covid-19, lysner det nu for alvor i Storbritannien.

Mandag aften bliver briterne nemlig præsenteret for det, langt de fleste mennesker i både Danmark og resten af verden højst sandsynligt går og sukker efter: en detaljeret, konkret og meget omfattende plan for en genåbning af samfundet.

Smittetallene er nemlig raslet ned de seneste uger i Storbritannien, og samtidig bliver briterne vaccineret i stor stil.

Den 19. februar havde 26 procent af briterne fået første vaccinestik – til sammenligning var tallet 5,8 procent i gennemsnit i EU og 8,1 procent i Danmark, viser tal fra Our World in Data.

95 procent af briterne over 70 er nu blevet vaccineret første gang.

Og det er altså en udvikling, som senere i dag vil få den britiske premierminister, Boris Johnson, til at stille op på et pressemøde og fortælle briterne, hvordan og hvornår samfundet gradvist åbner op igen.

En plan, medier som The Times, Independent og Telegraph allerede nu har et detaljeret indblik i.

Genåbningen er delt op i forskellige faser.

Fra 8. marts: Alle skoleelever kan komme tilbage i skole, og de må dyrke sport, når de vender tilbage. Det bliver samtidig muligt for plejehjemsbeboere at få besøg.

Fra 29. marts: Det bliver igen tilladt at mødes op til seks mennesker udendørs. To forskellige familier må også mødes. Anbefalinger om at holde sig til sit lokale område droppes. Al organiseret sport udendørs bliver igen tilladt.

April: Alle butikker genåbner, og det bliver igen tilladt for pubber og restauranter at åbne for kunder til udendørs servering.

Maj: Det bliver tilladt at åbne for servering indendørs, og ferier internt i Storbritannien bliver tilladt.

Vaccine-indsatsen har været en stor succes i Storbritannien de seneste måneder. Foto: POOL Vis mere Vaccine-indsatsen har været en stor succes i Storbritannien de seneste måneder. Foto: POOL

Det forventes dog også, at briterne i samme ombæring får besked på, at de fortsat skal holde to meters afstand, spritte hænder og bære mundbind mange måneder frem.

Genåbningen kommer dog til at hvile på en række betingelser.

Den første er, at udrulningen af vacciner fortsætter i lige så højt et tempo, som det er tilfældet i dag.

Den anden er, at der fortsat er evidens for, at vaccinerne er effektive.

Den tredje er, at smittetallene ikke stiger til et niveau, hvor hospitalsvæsenet kommer under pres.

Den fjerde er, at der ikke kommer nye mutationer af virusset.

Bliver en af de fire betingelser brudt, kan der blive tale om at udskyde genåbningen eller rulle dele af den tilbage, lyder det.