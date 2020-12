»Det ønsker jeg ikke at tale om.«

Sådan sagde Donald Trump i weekenden på Fox News, da han blev spurgt, hvorvidt han har tænkt sig at troppe op til Joe Bidens indsættelse i januar.

Den stadigt siddende præsident ville derimod gerne gentage sine påstande om, at det i virkeligheden er ham selv, der havde vundet en overbevisende valgsejr, men at valget er blevet stjålet fra ham.

Efter udsendelsen skrev han en tirade af tweet, som indeholdt samme budskab, og hvor han blandt andet kaldte sin partifælle, guvernøren i Georgia, Brian Kemp, for et »fjols« og en »klovn«.

(Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN Vis mere (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN

Trump har tidligere lagt pres på Kemp for at få ham til at indkalde den lovgivende forsamling i staten. Formålet var at få parlamentet til at udpege valgmænd, som ville pege på Trump.

Men det gjorde Brian Kemp ikke.

Donald Trump nægter dog stadig at erkende sit nederlag.

Selvom valgmændene mandag træder sammen og ventes at cementere Joe Bidens sejr officielt, er der intet der typer på, at Trump har i sinde at opgive kampen for fire år mere i Det Hvide Hus.

Trump kalder sin partifælle, Georgias guvernør Brian Kemp, for en klovn og et fjols. (Arkivfoto) Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Trump kalder sin partifælle, Georgias guvernør Brian Kemp, for en klovn og et fjols. (Arkivfoto) Foto: ERIK S. LESSER

Tværtimod.

»Nej, det er ikke slut endnu. Vi fortsætter, og vi kommer til at fortsætte fremgangen. Vi har talrige lokale sager.«

Sådan sagde Trump i programmet 'Fox and Friends', som blev optaget lørdag og sendt søndag morgen amerikansk tid.

Når valgmændene mandag mødes i deres respektive stater, peger et flertal af dem højst sandsynligt på Biden. Dermed ser det ud til, at slaget endegyldigt er tabt for Trump.

Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Foto: JONATHAN ERNST

Valgmændene ventes nemlig at give demokraten Joe Biden 306 mod Trumps 232 valgmænd og dermed cementere Trumps nederlag.

Valgmandskollegiet er den gruppe, som officielt vælger præsidenten i USA, og de stemmer baseret på den kandidat, borgerne i deres stat har valgt.

Men det ændrer tilsyneladende intet for Trump.

Han lader derimod til at fortsætte den kampagne, han har kørt siden valget i november, hvor han hævder, at valget er korrupt.

Domstol efter domstol har afvist Trump og hans tilhængeres forsøg på at udfordre valget, som Biden vandt med syv millioner stemmer.

Senest fredag afviste højesteret et søgsmål fra delstaten Texas om at ugyldiggøre Joe Bidens sejre i fire svingstater.

Ifølge kendelsen fra højesteret har Texas ikke juridisk ret til at blande sig i resultaterne.

Og natten til mandag dansk tid kom der altså en strøm af af tweets fra præsidentens hånd, som klart viser, at han fortsætter kampen.

What a fool Governor @BrianKempGA of Georgia is. Could have been so easy, but now we have to do it the hard way. Demand this clown call a Special Session and open up signature verification, NOW. Otherwise, could be a bad day for two GREAT Senators on January 5th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Her langede han altså særligt ud efter Georgias guvernør Brian Kemp og hævdede igen, at der har fundet omfattende valgfusk sted i de svingstater, som gik til Biden.

Ved flere af Trumps seneste tweet har Twitter tilføjet en notifikation om, at påstandene om valgsvindel er blevet modbevist.

Da værten på Fox and Friends, Brian Kilmeade, spurgte Trump, om han og hans jurister kunne bevise, at der var blevet fusket med resultatet, sagde han:

»Vi får aldrig chancen for at bevise det, fordi en dommer vil sige: 'Altså, jeg beklager, du har ikke noget bevis.«

»Jeg er så skuffet over dem. Ingen dommer, inklusiv Højesteret i USA, har haft modet til at lade det blive hørt,« sagde Trump.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det forventet, at Biden mandag får tildelt 306 valgmænd, mens Trump får tildelt 232. For at vinde valget kræver det over 270 valgmænd.

Der står dog intet i USA's forfatning om, at valgmænd skal stemme på den kandidat, der fik flest stemmer i deres hjemstat.

Nogle stater har lovgivet på området, men der er historisk set eksempler på såkaldte troløse valgmænd, der har stemt på en anden kandidat.