Fredag åbner den svævebane, hvorfra fire danskere tirsdag styrtede ned, igen.

De tekniske undersøgelser er således blevet afsluttet.

Ifølge Kronen Zeitung kom godkendelsen til atter at igangsætte driften fra de østrigske svævebanemyndigheder sent torsdag.

Det var flere trær, der for tre dage siden væltede ned fra en bjergside og ramte svævebanen, hvori de fire danskere befandt sig.

Myndighederne har foreløbig konkluderet, at det skete som resultatet af »flere ugunstige, men naturlige forhold«.

Geologiske undersøgelser viser, at et omkring 28 meter højt træ sammen med et mindre træ væltede og undervejs tog endnu et træ med sig.

»På grund af jordens beskaffenhed havde træerne et relativt lille rodnet og stod på stenet jord, der ikke var særlig robust,« hedder det videre.

Enten kablet eller den klemme, der holder gondolen på plads, blev ramt, hvilket fik den til at styrte 10-12 meter ned.

Her ses den nedstyrtede gondol. Foto: AFP Photo/AFP/Ritzau Scanpix

De pågældende træer stod alle mindst 20 meter væk fra svævebanens rute.

Siden har svævebanen Acherkogelbahn II nær den lille landsby Oetz altså været lukket, mens skiturister i stedet har måttet benytte shuttlebusser for at komme rundt til områdets øvrige svævebaner.

I mellemtiden har en helikopter ifølge Tiroler Tegeszeitung ryddet sneen fra alle træer langs svævebanens rute, så det burde blive lettere at se, hvor solidt de står på bjergsiderne.

Den regionale politihef Hubert Juen fortæller til mediet, at man trods flere afhøringer af nogle af de implicerede danskere samt andre vidner endnu ikke har en præcis forklaring på, hvorfor træerne pludselig væltede.

Det kan således være på grund af sneens vægt eller måske på grund af ustabilitet forårsaget af gentagende tilfrysning og optøning af jorden, lyder det.

»Men det kan nok ikke blive endeligt afklaret,« siger Hubert Juen til mediet.

Selvom om afslutningen af de tekniske undersøgelser altså nu betyder, at svævebanen igen kan åbne, er selve efterforskningen ikke helt afsluttet.

Om det kan ende med et strafferetligt efterspil, står således endnu ikke helt klart.

De fire tilskadekomne dansker er stadig indlagt på hospitaler i området. Alle har pådraget sig forskellige brud på kroppen.

Værst er det gået ud over en 49-årig mand, der ligger i kunstigt koma, mens han to børn og bror også er hårdt medtagede.

»Det er fire mennesker, der er kommet rigtigt alvorligt til skade. De har brug for omsorg. Jeg tager fra sygehus til sygehus og forsøger samtidig at koordinere med bedsteforældre og kærester derhjemme,« som den 49-årige mands ekskone Patricia Tolstrup Lindvig har fortalt til B.T. efter at være ankommet til området.