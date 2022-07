Lyt til artiklen

En tur på Munch-museets cafeteria i Oslo fik et norsk par til at spærre øjnene gevaldigt op.

Da den norske venstrefløjspolitiker Tony Burner og veninden Signe Myklebust havde trasket rundt på det nye museum, og det blev tid til en pause i cafeteriet, hvor de havde udset sig en croissant som en lille snack. Det skriver norske Dagbladet.

Og så alligevel ikke, da de så prisen på dem.

»Vi var chokerede. Det kostede 125 kroner for en lille croissant,« siger Tony Burner til Dagbladet.

Foto: Kaia Hauge Nustad / Dagbladet Vis mere Foto: Kaia Hauge Nustad / Dagbladet

Men det var ikke kun, at prisen for en croissant med ost og skinke kostede 125 norske kroner, hvilket svarer til knap 94 danske kroner, der var galt.

Udvalget var ifølge Tony Burner mildest talt ringe og alt var sat til en alt for høj pris.

»Jeg har rejst meget rundt i Norge, men jeg har aldrig set lignende priser før,« siger Tony Burner.

»En lille brownie kostede 90 kroner, og en skive brød med lidt pålæg kostede 185 kroner Det er ret dyrt,« siger Tony Burner.

Dagbladet har siden henvendt sig til Munch-museet, hvor de har snakket med den daglige leder Niklas Granlund.

»Vi betaler alle vores ansatte overenskomstlønnen eller mere. I branchen er der efterhånden stor mangel på arbejdskraft, så man skal have høje lønninger for at rekruttere nok folk. Jeg synes, det er trist, at Burner, der er SV-politiker, ikke virker bekymret for ordentlige lønninger i branchen,« siger Granlund til Dagbladet og tilføjer.

»Vi bruger kun råvarer i topkvalitet. I croissanten bruger vi smør fra Rørosmeiriet, grotteost fra Hitra og Stavanger skinke fra Idsøe. Vi er opsatte på at bruge norske råvarer. Alt har en pris.«

Men det giver Tony Burner ikke meget for.

»Anstændig løn gælder også andre museer, som formår at tilbyde lidt mere normale priser og et markant bedre udvalg,« siger han.