Engelske Mike Hall fik sig noget af et chok, da han en dag i august modtog et opkald fra en nabo.

Her fik han nemlig den besked, at hans hus i Luton var blevet solgt. Og det var vel og mærke uden, at Mike Hall havde sat det til salg.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Mike Hall arbejder som præst i det nordlige Wales, cirka fire timers kørsel fra ejendommen. Det er derfor ikke unormalt, at han i længere tid ad gangen befinder sig langt fra huset i Luton.

Men da Mike Hall fik besked om salget, skyndte han sig retur. Og da han forsøgte at sætte sin nøgle i døren, passede den ikke.

Låsen var skiftet.

I stedet blev han mødt af et tomt hus og en fremmed mand, der fortalte ham, at han var ansat til renovering af grunden.

Her blev det nok for Mike Hall, der straks ringede efter politiet.

Ikke længe efter, kom håndværkeren retur med husets ejers far. Han kunne fortælle, at ejendommen blev købt i juli måned.

Da papirerne så ud til at være i orden, måtte politiet ty til den konklusion, at de ikke kunne gøre mere for Mike Hall.

Efterfølgende har efterforskere fra BBC slået fast, at huset er blevet solgt uden Mike Halls accept.

Efterforskerne mener, at Mike Halls identitet er blevet stjålet og brugt til at sælge huset.

Og da huset blev solgt – af vedkommende, der udgav sig for at være Mike Hall – overgik huset lovligt til de nye ejere.

På baggrund af det skulle politiet efter sigende have startet en efterforskning.

Da politiet efterforsker sagen, ønsker ejendomsmæglerne ikke at kommentere på handlen. BBC oplyser dog, at huset blev solgt for 1.147.055 kroner.