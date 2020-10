Vi ønsker blot, at vores børn skal vokse op i et trygt kvarter, siger veteranen Laurie Hope under vælgermøde.

Da den indfødte Gaston County-borger Diana Brooks fandt ud af, at præsident Donald Trumps næste "Make America Great Again"-vælgermøde skulle foregå nærmest lige udenfor hendes fordør, vidste hun, at hun var nødt til at tage afsted.

- Det er sådan en slags bucket-liste-ting, siger hun til den lokale avis Gaston Gazette med henvisning til en liste over, hvad man ønsker at gøre og opleve, før man dør.

Diana Brooks og hendes søster, Debbie Strider, er onsdag aften lokal tid sammen med tusindvis af Trump-tilhængere til vælgermøde ved Gastonia Municipal Airport i delstaten North Carolina.

Præsidentvalgkampe har aldrig tidligere fanget søstrenes opmærksomhed, fortæller Debbie Strider. Men dette valg synes at være vigtigere end andre, og Trump kunne godt have brug for støtten, mener hun.

- Jeg har aldrig været politisk aktiv, men jeg føler, at jeg er nødt til at vise støtte, siger hun til Gaston Gazette.

Trump-tilhængere er hele onsdagen ankommet i busser til byen Gastonia. De fleste er ikke iført mundbind.

Krigsveteranen Laurie Hope og hendes 26-årige datter, Victoria Hope, er rejst fra byen Charlotte for at se Trump.

Laurie Hope er lettet over omsider at være omgivet af ligesindede.

- Vi ønsker alle det samme. Vi ønsker blot, at vores børn skal vokse op i et trygt kvarter samt gode sundhedsydelser, siger hun til Gaston Gazette.

- Vi er her, fordi vi tror på ham, siger hun videre med henvisning til præsident Donald Trump.

26-årige Victoria Hope støttede den venstreorienterede Bernie Sanders forud for valget i 2016. Men efter grundig research af de politiske partier og deres kandidater fandt hun til sidst ud af, at hun har mest til fælles med Trump, fortæller hun.

Hun mener, at andre unge mennesker "måske ikke vil gå i fælden", hvis blot de fokuserede mere på Trumps positive indvirkninger i løbet af de sidste fire år i stedet for de negative.

Uden for indgangen til vælgermødet sidder ægteparret Susan og Rick Chapman, som har taget turen til Gastonia fra Hickory.

- Det, han i 2016 lovede os, han ville gøre, det har han gjort, siger Rick Chapman.

De er begge enige om, at det er covid-19-risikoen værd at se Trump i egen høje person.

- Jeg har mit mundbind med, siger Susan Chapman.

- I øjeblikket oplever vi flere smittetilfælde, men færre dødsfald. Mine svigerforældre havde det. De er i 60'erne, og de overlevede det.

Med Barack Obamas sejr i North Carolina i 2008 flyttede delstaten over i kategorien svingstater, der kan vindes af begge partier, for første gang i nyere tid.

Både i 2012 og 2016 vendte North Carolina dog tilbage til de republikanske rækker. Men det har været tæt begge gange.

