De oprindelige folk i Australien - de såkaldte aboriginals - nægter at synge med på Australiens nationalsang. Den handler jo netop ikke om deres land, lyder forklaringen.

Det får betydning for sportsgrenen rugby. Den australske nationalhymne vil ikke således blive spillet før årets All Stars-kamp, der finder sted på Guldkysten i delstaten Queensland.

Det har ARL - den australske rugbyliga - bestemt. Det skriver BBC.

Et hold bestående af aboriginals står overfor et hold fra Maori, det oprindelige folk fra New Zealand.

Rugbybørn af aboriginal-herkomst viser trøjen, der blev båret af det australske landshold under en landkamp i 2019.. Foto: PETER PARKS Vis mere Rugbybørn af aboriginal-herkomst viser trøjen, der blev båret af det australske landshold under en landkamp i 2019.. Foto: PETER PARKS

Kampen spilles den 22. februar som en årlig match, inden den australske liga starter sæsonen.

»Vi har lyttet til vore spilleres bekymring for, at ordene i nationalsangen ikke repræsenterer dem eller deres familier,« siger Peter V'landy fra rugbyligaen.

All Stars-holdet er en ti år gammel australsk tradition, der er blevet lavet for at hylde de oprindelige kulturer.

Omkring 12 procent af spillerne i den australske rugbyliga betegner sig selv som aboriginals, og flere af dem har nægtet at synge med på nationalsangen.

Omkring 12 procent af spillerne i den australske rygbyliga er aboriginals. Her en situation fra kampen mellem St George Illawarra Dragons og Penrith Panthers i 2017. Foto: CRAIG GOLDING Vis mere Omkring 12 procent af spillerne i den australske rygbyliga er aboriginals. Her en situation fra kampen mellem St George Illawarra Dragons og Penrith Panthers i 2017. Foto: CRAIG GOLDING

'Advance Australia Fair' - som nationalhymnen hedder - blev skrevet i 1878. Den indeholder ikke noget om Australiens oprindelige folk.

»All Stars-holdet blev skabt for at hylde de oprindelige spillere og deres kultur. Vi respekterer deres ønsker og er enige i, at nationalsangen ikke skal spilles, siger Peter V'landy.

Josh Kerr fra klubben St George Illawarra Dragons sang med på sangen sidste år, men han har siden skiftet mening.

»Men når jeg lytter efter, hvad ordene siger, og hvor de kommer fra, så virker det ikke rigtigt,« siger han.

»Der står for eksempel 'for vi er unge og frie', men vi er den ældste kultur, der eksisterer i verden i dag.«