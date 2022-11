Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Wagner-grupper er frygtet og berygtet. Grusomheder, krigshandlinger og lyssky operationer i en række lande rundt om i verden klæber sig gruppen, som har sit udgangspunkt i Rusland.

På trods af sine aktiviteter, er det ikke meget konkret, der vides om gruppen, og deres eksistens har endda været betvivlet.

Siden har den russiske forretningsmand Jevgenij Prigozjin dog offentligt indrømmet, at han er manden bag gruppen, og nu træder Wagner-gruppen endnu mere frem i lyset.

Gruppen har nemlig åbnet et militært teknologisk center i Sankt Petersborg. Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian.

Åbningen af centret, som skete fredag, bliver ifølge mediet set som endnu et forsøg fra Jevgenij Prigozjin på at etablere sig som en aktør i Ruslands forsvarspolitik.

Det var en blanding af russiske veteraner i militæruniformer og unge professionelle indenfor tech-branchen, som deltog i åbningen, skriver Guardian, mens der udenfor centret holdt en stor lastbil med et 'Z' påskrevet, som russiske tropper i Ukraine også har det.

»Vi inviterer startups indenfor IT og industriel teknologi, som kan bruges i det nationale forsvar,« fortæller Anastasia Vasilevskaya, der pressesekretær for centret.

»Vi er selvfølgelig interesserede i projekter, der kan fungere som erstatning for importen,« forklarer hun videre, da sanktioner fra vestlige lande har gjort det sværere for Rusland at købe udenlandsk våbenteknologi.