Boeing har fundet revner i op mod 50 737 NG-fly efter et krav om inspektion af flytypen verden over.

Den allerede kriseramte flyproducent Boeing står nu over for nye sikkerhedsbekymringer.

Boeing oplyser i en meddelelse torsdag morgen dansk tid, at der er fundet tegn på revner i op mod 50 af flyproducentens populære 737 NG-fly.

I september fandt Boeing revner i flere 737 NG-fly. Det fik den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, til at kræve inspektion af lang en række fly af denne type på verdensplan.

En talsmand fra Boeing oplyser torsdag morgen, at i alt 1000 fly er blevet undersøgt. I mindre end fem procent - svarende til op mod 50 fly - er der blevet fundet tegn på revner, oplyser han.

I oktober fandt det skandinaviske flyselskab SAS fejl i to af de i alt 31 Boeing 737 NG-fly, som SAS var blevet pålagt at tjekke for revner.

Kort forinden havde et amerikansk og et brasiliansk flyselskab fundet tegn på revner i tilsammen 13 Boeing 737 NG-fly.

/ritzau/AFP