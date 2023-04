Hun husker ham ikke. Hendes far. For Helga Marie Hammer var kun et år gammel, da han forsvandt. Men hun husker, da hun fik at vide, at han aldrig ville vende hjem igen. At han var død.

Indtil nu har hans endelige destination dog været præget af mystisk. Af spørgsmål. Men natten til lørdag kom der svar.

»Jeg er ikke så let at slå ud, men det blev jeg,« fortæller den 84-årige norske kvinde til NRK om nyheden.

Forleden lykkedes det således dybhavsforskere at lokalisere vraget af en japansk skib fra Anden Verdenskrig. Et skib, der blev angrebet og sunket af en amerikansk ubåd, der ikke var opmærksom på, at skibet var fyldt med krigsfanger.

Langt de fleste var australske soldater. Men der var også 33 nordmænd ombord. Heriblandt Helga Marie Hammers far.

Et udateret billede af det japanske transportskib Montevideo Maru, der forsvandt i havets dyb 1. juli 1942 Foto: AUSTRALIAN WAR MEMORIAL HANDOUT Vis mere Et udateret billede af det japanske transportskib Montevideo Maru, der forsvandt i havets dyb 1. juli 1942 Foto: AUSTRALIAN WAR MEMORIAL HANDOUT

Knut Mostad hed han. Han var tredje styrmand på det norske skib MS Herstad, der i januar 1942 lagde til ved Ny Guinea. Leveringen bestod af britiske soldater og udstyr, og så var planen, at skibet skulle fragte knuste kokosnødder med sig på sin videre færd. De skulle bruges til produktion af margarina, kokos og sæbe.

Det var netop, da mandskabet var i færd med at laste skibet, at der faldt seks bomber fra japanernes hånd.

Skibets svenske styrmand døde, og yderligere seks blev såret. Stort set hele den resterende del af skibets besætning blev taget til fange af japanerne.

Godt seks måneder senere sad besætningen på transportskibet Montevideo Maru. Det samme gjorde hundredvis af australske soldater. I alt var de cirka 1060 ombord. 1060 krigsfanger.

Kalenderen viste 1. juli 1942, da amerikanere i en ubåd angreb. Uvidende om skibets menneskelige last. Skibet lå ud for den filippinske kyst, da det gik ned, og over 1000 liv gik tabt. Sænkningen bliver betragtet som den værste katastrofe til havs i Australiens historie.

Helga Marie Hammer fik først besked om sin fars skæbne i 1945. Og mens hun ikke husker sin far, husker hun beskeden, og den uvished, der havde hersket, før den kom.

»Jeg kan huske, da præsten overbragte budskabet om hans død. Det glemmer jeg aldrig. Jeg gik slet om ret ud og gemte mig,« fortæller hun til NRK.

En undersøisk drone blev brugt til at finde vraget. Foto: Handout / Silentworld Foundation / AFP Vis mere En undersøisk drone blev brugt til at finde vraget. Foto: Handout / Silentworld Foundation / AFP

Også skibet gemte sig. På havets bund – fire kilometer under havets overflade.

Det var her, dybhavsforskere med højteknologisk udstyr natten til lørdag fandt vraget efter 12 dages intens søgen i Det Sydkinesiske Hav nordvest for den filippinske ø Luzon.

»Opdagelsen af Montevideo Maru lukker et forfærdeligt kapitel i australsk militær- og skibshistorie,« har direktøren for Silentworld Foundation, John Mullen, som ledte undersøgelsen med hjælp fra det australske militær, sagt i kølvandet på fundet.

Af respekt for de efterladte bliver vraget liggende, hvor det er fundet.