Ingen blev skånet, da Hamas lørdag morgen angreb Israel. Mens 5000 raketter fløj ind over landet, kom terrorister fra land, vand og luften.

Deres mål var de kibbutzer, der ligger omkring Gazastriben. Her blev beboere nedslagtet i en massakre, der er blevet sammenlignet med nazisternes koncentrationslejre under 2. Verdenskrig. Samme skæbne kunne være overgået kibbutzen Nir Am, hvis det ikke havde været for Inban Lierberman.

Den 25-årige kvinde har været en del af regionens sikkerhedsstyrker siden december sidste år. Hun vågnede tidligt lørdag morgen til lyden af raketter, men det gik hurtigt op for hende, at dette angreb lød anderledes end de missilangreb, hun tidligere har oplevet.

Hun tøvede ikke. Straks blev kibbutzens sikkerhedshold på 12 mand udstyret med våben. Men Inban Lierberman lod ikke blot sine folk stå og vente på angrebet.

Inban Lieberman blev en del af regionens sikkerhedsstyrker sidste år. Foto: Foto: Facebook Vis mere Inban Lieberman blev en del af regionens sikkerhedsstyrker sidste år. Foto: Foto: Facebook

I stedet placerede hun dem i strategiske positioner over hele kibbutzen, så de var klar til at lave et baghold.

En plan, der virkede ud over alle grænser. Hamas' terrorister gik direkte i fælden. Inban Lierberman dræbte selv fem, mens de andre sikkerhedsstyrker, ifølge Daily Mail, nedlagde 20 terrorister.

I fire timer forsvarede de kibbutzen, før yderligere hjælp kom til.

Inban Lierberman hyldes nu som en helt for sit forsvar af Nir Am.

»Det var fantastisk, min mand var en del af sikkerhedsstyrken. De hørte skuddene og tog selv kontakt til andre medlemmer af sikkerhedsstyrken og til Inbal og forstod, at de skulle stå standby. Men Inbal traf en beslutning om ikke at vente og. Det faktum, at de handlede hurtigt, forhindrede dusinvis af tab,« fortæller Ilit Paz til Israel Hayom.

'Når det hele er overstået, vil denne kvinde modtage Israel-prisen. Historien om hendes heltemod vil gå over i den israelske historie i generationer. Inbal er grunden til, at der er én kibbutz i hele det omkringliggende område, som stadig er uskadt – Nir Am,' lyder det ifølge Maariv Daily i et populært opslag på de sociale medier.

Israel-prisen er en årlig pris, der uddeles på Israels uafhængighedsdag ved en ceremoni, der overværes af blandt andet præsidenten og premierministeren. Blandt vinderne er tidligere premierminister Golda Meir og det officielle israelske mindesmærke for ofrene for Holocaust, Yad Vashem.

Hamas' angreb fik Israel til at erklære krig mod terrororganisationen, og de lancerede flere gengældelsesangreb fra luften.

Ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium har mindst 1.417 palæstinensere mistet livet i Gaza, mens dødstallet i Israel ifølge israelske medier er på cirka 1.300.