Da den amerikanske præsident Donald Trump og hans udfordrer til posten – Joe Biden – natten til fredag deltog i hver deres vælgermøde, endte en helt tredje person med at løbe med meget af opmærksomheden.

På samme tidspunkt, men på hver deres tv-kanal, svarede de to rivaler til præsidentembedet natten til fredag på spørgsmål fra både seere og programledere.

Donald Trump deltog i et møde arrangeret af NBC i Miami, hvor programleder Savannah Guthrie var vært.

Joe Biden deltog ligeledes i et møde arrangeret af ABC i Philadelphia, hvor programlederen var George Stephanopoulus.

Her ses Donald Trump og Savannah Guthrie over for hinanden til vælgermødet. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Her ses Donald Trump og Savannah Guthrie over for hinanden til vælgermødet. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Det var dog hverken republikaneren eller demokraten, der kunne kalde sig vinderen efterfølgende. I hvert fald ikke, hvis man spørger flere af de medier, der dækkede de to møder.

I stedet mener nogle medier, at den sande vinder var Savannah Guthrie, der roses for sin måde at interviewe Trump, for at udfordre ham og følge op på hans svar. Det skriver blandt andet Deadline, The Guardian og Independent.

Særligt er der én episode, som mange af medierne hæfter sig ved.

Den kom, da Savannah Guthrie spurgte præsidenten, hvorfor han senest denne uge på sin Twitterprofil – der følges af 87 millioner – 'retweetede' en konspirationsteori om, at Joe Biden skulle stå bag at have fået specielstyrken Seal Team Six til at dække over terrorlederen Osama Bin Ladens 'falske død'.

Osama Bin Laden var en saudiarbisk terrortist og grundlæggeren af terrornetværket al-Qaeda. Han blev dræbt af amerikanske specielstyrker i 2011.

»Hvorfor sendte du sådan en løgn ud til dine følgere,« spurgte Guthrie med henvisning til præsidentens retweet af konspirationsteorien.

»Det var et retweet. Det var nogens mening. Og det var et retweet,« svarede præsidenten og så forundret ud, før han fortsatte:

»Jeg delte den bare videre. Så kan folk selv beslutte sig. Jeg tager ingen holdning.«

Arkivfoto af Savannah Guthrie. Foto: VALERIE MACON Vis mere Arkivfoto af Savannah Guthrie. Foto: VALERIE MACON

Det fik Savannah Guthrie til at sige følgende:

»Men du er præsidenten. Du er ikke nogens skøre onkel, der kan retweete hvad som helst.«

»Nej, nej, nej. Det var et retweet, og jeg laver mange retweets. Og for at være ærlig, fordi medierne er så falske og så korrupte, hvis jeg ikke havde sociale medier, så ville jeg ikke kunne sprede ordet,« svarede Trump.

»Men ordet er falskt,« lød det fra programlederen.

»Ved du hvad ordet er? Ordet er meget simpelt. Vi bygger vores land stærkere og bedre, end det nogensinde har været før. Og det er det, der sker. Og alle ved det. Vi vinder i mange delstater, så du ved det. Vi vinder i mange delstater,« lød Trumps svar (du kan se et klip af den del af debatten herunder).

Pres. Trump: “That was a retweet, I’ll put it out there. People can decide for themselves.”@SavannahGuthrie: “I don’t get that. You’re the president. You’re not, like, someone’s crazy uncle who can just retweet whatever.” #TrumpTownHall pic.twitter.com/sFEiIbJPgd — NBC News (@NBCNews) October 16, 2020

I en anmeldelse af vælgermødet skriver The Guardian, at Donald Trumps optræden »efterlod mange med følelsen af, at der kun var en vinder fra arrangementet – Trumps interviewer, Savannah Guthrie«.

Ifølge New York Times så Trumps rådgivere ud til at 'være bekymrede', da der var gået omkring 20 minutter af programmet.

»Hans kommunikationsdirektør, Alyssa Farah, tog kontakt til frøken Guthrie under den første reklameblok, og tog derefter opstilling sammen med tre andre medarbejdere samlet ved præsidenten på scenen,« skriver mediet.

It's not easy to moderate a discussion with the president, but @SavannahGuthrie came prepared and did a great job. — Yashar Ali (@yashar) October 16, 2020

Dog påpeger blandt andet Deadline, at det ikke var fordi, det hele gik godt for programlederen:

»Så meget som Guthrie 'grillede' præsidenten, så formåede han stadig at klare sig igennem uden at besvare basale spørgsmål, som var, om han blevet testet på dagen for den seneste debat,« lyder det med henvisning til, at Donald Trump blev testet positiv for coronavirus kort efter, at han var tørnet sammen med Joe Biden i den første af valgkampsdebatterne mellem de to.

Boston Globe skriver også, at »rosen (af Guthrie, red.) ikke var universel«:

»Efter vælgermødet sendte Trump-kampagnen en pressemeddelelse ud, hvor man hævede, at præsidenten 'trygt besejrede NBC's Savannah Guthrie i hendes rolle som debatmodstander og Joe Biden-erstatning',« skriver avisen.