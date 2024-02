»Jeg beklager, jeg er udmattet. Jeg har dårligt nok spist eller sovet.«

Særligt én person hos det australske politi har modtaget stor ros for sin indsats under arbejdet med at finde ud af, hvad der skete med en af landets tv-værter og hans kæreste.

Der er tale om kriminalbetjenten Sasha Pinazza, der har været sagens såkaldte 'OIC – officer in charge', hvilket kan oversættes til indsatsleder.

Tidligt tirsdag morgen kunne hun sammen med politikommissær Karen Webb, vicekriminalkommissær Michael Fitzgerald og lederen af drabsafdelingen hos NSW Police, kriminalkommissær Danny Doherty, stille sig frem foran pressen og fortælle, at man havde fundet to lig, som man mener er identiske med den 26-årige tv-vært Jesse Baird og hans kæreste, 29-årige Luke Davies.

Parret forsvandt i sidste uge. Luke Davies (venstre) og Jesse Baird (højre). Foto: Jesse Baird / Instagram Vis mere Parret forsvandt i sidste uge. Luke Davies (venstre) og Jesse Baird (højre). Foto: Jesse Baird / Instagram

Man har ledt efter dem siden sidste uge, hvor man fandt »betydelige« mængder blod i tv-værtens hjem.

Fredag tog sagen en rystende drejning, da det kom frem, at en politibetjent havde meldt sig selv.

Der er tale om den 28-årige Beau Lamarre-Condon, som tidligere skal have dannet par med Jesse Baird.

Politiet mener, at den anholdte skal have brugt sin tjenestepistol til at begå drabene mandag i sidste uge, hvorefter han skal have skjult ligene.

Her ses Sasha Pinazza stå yderst til højre under pressemødet tirsdag morgen dansk tid. Foto: Dan Himbrechts/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Sasha Pinazza stå yderst til højre under pressemødet tirsdag morgen dansk tid. Foto: Dan Himbrechts/EPA/Ritzau Scanpix

Siden har politiet arbejdet på at finde frem til de to mænd – og tidligt tirsdag morgen lykkedes det at gøre netop det.

Lige siden Beau Lamarre-Condon blev anholdt, har han nægtet at hjælpe politiet med at finde frem til, hvor ligene skulle være begravet – men det ændrede sig, efter Sasha Pinazza sammen med chefinspektør Glenn Brown besøgte ham i Silverwater Metropolitan Remand and Reception Centre, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Under mødet gav han betjentene en lokation på en landejendom i byen Bungonia sydvest for Sydney – og der fandt man efterfølgende to lig, som politiet »er meget overbeviste om« er Jesse og Luke.

»Jeg vil gerne takke alle betjentene, der har arbejdet på den her sag utrætteligt døgnet rundt,« lød det under morgenes pressemøde fra politikommissær Karen Webb, før hun tilføjede:

»ikke kun efterforskerne eller OIC, som er her i dag, og jeg krediterer meget af sagens succes til hende,« sagde Webb, før hun vendte sig mod Sasha Pinazza og sagde: »Tak.«

»Men også specialisterne, der har været involveret og undersøgt alle spor af information, som vi har fået ind.«

Da vicekriminalkommissær Michael Fitzgerald efterfølgende fik ordet, sendte han også en særlig tak i retning af Pinazza:

»Tak til Doherty (drabschefen, red.), tak til kommissæren, og vigtigst af alt tak til kriminalbetjent Pinazza, som har ansvaret for efterforskningen,« sagde han og slog fast, at drabsafdelingen har arbejdet under massivt pres.

Imens Karen Webb, Michael Fitzgerald og Danny Doherty talte på pressemødet, holdt Sasha Pinazza sig selv i baggrunden.

Først da en af de fremmødte journalister rettede et spørgsmål til hende, trådte hun frem foran mikrofonen for at svare på, hvor skuffede de havde været mandag, hvor det ikke var lykkedes dem at finde ligene af de to savnede mænd, mens man ledte ved en ejendom blot 20 minutter fra, hvor de dagen efter blev fundet.

»Vi var ekstremt skuffede, Simon,« svarede Sasha Pinazza journalisten – som så viste sig at hedde Damian i stedet.

»Jeg beklager, jeg er udmattet. Jeg har dårligt nok spist eller sovet,« lød det fra kriminalbetjenten med et træt smil, før hun tilføjede:

»Vi tog hjem (mandag, red.) ekstremt drænede, men det er ikke i vores natur at give op. Vi rejste os igen i morges og har opnået et fantastisk resultat for familierne (at man har fundet dem, red.).«

De pårørende til Jesse Baird og Luke Davies, der arbejdede som steward, er blevet kontaktet.

Der skal nu foretages en officiel identifikation af de to lig.

Imens efterforskes sagen fortsat.