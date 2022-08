Lyt til artiklen

Forholdet mellem den tidligere leder af Sovjetunionen Mikhail Gorbatjov og den russiske præsident, Vladimir Putin, var ikke helt gnidningsfrit.

Det skyldtes blandt andet de reformer, den nu afdøde statsleder gennemførte – og som bidrog til Sovjetunionens opløsning.

Det fortæller den norske kommentator og mangeårige Rusland-korrespondent hos Dagbladet, Morten Strand, til eget medie.

For at forstå årsagen til det, skal vi tilbage til 1985, hvor Gorbatjov – der tirsdag sov ind i en alder af 91 år – kom til magten.

ARKIVFOTO af Mikhail Gorbatjov og Vladimir Putin fra 2004. Foto: Christian Charisius Vis mere ARKIVFOTO af Mikhail Gorbatjov og Vladimir Putin fra 2004. Foto: Christian Charisius

Senere forhandlede han som landets leder nedrustningsaftaler med USAs daværende præsident, Ronald Reagan, og han blev sat i forbindelse med begreberne 'perestrojka' (russisk for 'omstrukturering') og 'glasnost' (russisk for 'åbenhed, offentlighed').

Alt sammen var med til at føre til Sovjetunionens opløsning og afslutningen på Den Kolde Krig, og i 1990 fik Gorbatjov Nobels Fredspris for sin indsats for nedrustning.

Mange i hans hjemland så dog med skepsis på, at Gorbatjov gik med til at opløse Sovjetunionen og opgive kontrollen med de østeuropæiske lande.

Og blandt dem finder man Vladimir Putin, forklarer Morten Strand til Dagbladet.

»Han (Putin, red.) foragtede, at Gorbatjov ikke formåede at beholde magten,« fortæller han.

ARKIVFOTO af Mikhail Gorbatjov, der besøger Checkpoint Charlie i Berlin og efterlader sine håndaftryk, i 2014. Foto: HANNIBAL HANSCHKE Vis mere ARKIVFOTO af Mikhail Gorbatjov, der besøger Checkpoint Charlie i Berlin og efterlader sine håndaftryk, i 2014. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Derudover blev Gorbatjov ifølge Ritzau ved med at blande sig i den offentlige debat efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

Han har med jævne mellemrum opfordret til, at USA og Rusland bør forbedre deres forhold, siden spændingerne de seneste år er steget. Først i kølvandet på Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014, siden intensiveret efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere i år.

Ifølge Morten Strand vil den tidligere – og sidste – leder af Sovjetunionen internationalt blive husket som den, der sikrede, at unionens fald og kommunismens opløsning i Europa ikke endte i et blodbad.

Men for russerne er det ikke nødvendigvis en trist dag:

»Nej, det er det ikke, paradoksalt nok. Han døde som en til dels foragtet mand i Rusland, men han var ikke desto mindre en stor mand i verden,« forklarer den norske udenrigskommentator til Dagbladet.

Selvom forholdet mellem Gorbatjov og Putin ikke var helt uden problemer, har den russiske præsident sendt sine dybeste kondolencer ovenpå den tidligere leder af Sovjetunionens død.

Det oplyser en talsmand for den russiske regering til det russiske nyhedsbureau Interfax, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»I morgen tidlig (onsdag, red.) vil Putin sende et kondolencebrev til hans (Gorbatjovs, red.) familie og venner,« har Putins talsmand, Dmitrij Peskov, fortalt.

Gorbatjov døde tirsdag aften efter lang tids sygdom.