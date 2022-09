Lyt til artiklen

»Det vil sandsynligvis ske inden for de næste 48 timer, hvis de ikke allerede har gjort det.«

Sådan lød det søndag morgen – og nu ser det ud til at være sket.

De ukrainske styrker menes at have generobret kontrollen over den strategisk vigtige by Izium i den østlige del af landet.

Søndag oplyste den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i en analyse, at indtagelsen af byen kunne ske i løbet af de kommende to døgn.

Hvis det, landets præsident – Volodymyr Zelenskyj – efterfølgende sagde i sin tale søndag aften, står til troende, så fik tænketanken ret.

I talen hyldede han de ukrainske tropper for alt det, de har gjort i de 200 dage, krigen indtil nu har varet.

Blandt andet hyldede han dem for at have befriet Kyiv-regionen, Bucha, Hostomel og Sumy – og derefter sagde han:

»Og nu også Balaklija, Izium, Kupjansk.«

Særligt befrielsen af Izium kan være vigtig, lød det fra ISW i en analyse søndag – før Zelenskyjs tale:

»Befrielsen af ​​Izium vil være den vigtigste ukrainske militære præstation siden de vandt slaget om Kyiv i marts,« lød det fra tænketanken med henvisning til, at de russiske tropper dengang trak sig tilbage fra området omkring den ukrainske hovedstad.

Årsagen til, at det vil være et vigtigt skridt for Ukraine, er ifølge ISW, at det vil 'eliminere den russiske fremrykning i den nordvestlige Donetsk-region langs E40-motorvejen, som det russiske militær forsøgte at bruge til at omgå ukrainske stillinger langs Slovyansk-Kramatorsk-linjen':

»En vellykket omringning af de russiske styrker, der flygter fra Izium, vil resultere i ødelæggelse eller tilfangetagelse af betydelige russiske styrker og forværre russisk mandskab og moralske problemer,« lyder det videre.

Balaklija, Izium og Kupjansk er knudepunkter i den østlige del af landet, hvor jernbaner, der har forbindelse helt ind i Rusland, mødes.

De har været afgørende for, at Rusland i starten af krigen kunne føre våben og soldater frem og sætte sig hårdt på store dele af Donbas.